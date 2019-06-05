“Follow Now” تردد قناة ام بي سي عراق mbc iraq الجديد| اعرف تردد قناة ام بي سي العراق...

تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRAQ، قناة MBC IRAQ، بسبب ما تقدمه مجموعة قنوات ام بي سي على شاشة التليفزيون من محتوى وافي ومتميز ومواكب لذوق جميع المشاهدين، أصبحت محراب المشاهد الأول، فأصبح البحث عن تردد قناة MBC Iraq الجديدة يحتل محركات البحث بشكل كبير من قبل جميع المشاهدين في شتى الدول العربية.

مجدول لقناة ام بي سي العراق أن يتم إطلاقها بشكل رسمي في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، حيث ستبث قناة Mbc Iraq طوال ال 24 ساعة، وسوف نوافيكم في هذا المقال بكل ما يهمكم البحث عنه حول تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRaQ وسوف نعرض لكم قائمة بأهم البرامج المنتظر تقديمها في القناة فتابعونا.

تردد قناة ام بي سي العراق

قناة Mbc Iraq هي أحد القنوات التليفزيونية المفتوحة التي تتبع تليفزيون الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تقدم باقة متنوعة من البرامج التي تعبر عن الواقع العراقي بكافة صوره وأشكاله، ويعد افتتاح قناة ام بي سي العراق سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام العراقي، ومن المنتظر أن يتم إطلاق البث التجريبي لقناة MBC IRAQ خلال الساعات القادمة، حيث سيبدأ البث بالحفل الغنائي الذي يقدمه كل من كاظم الساهر وإلهام المدفعي في المملكة العربية السعودية احتفالاً بمهرجان شتاء طنطورة، ولكن البث الفعلي للقناة سيبدأ بعد غد في السابع عشر من فبراير الجاري.

تردد قناة MBC IRAQ

يتبقى ساعات قليلة فقد ويتم بث قناة ام بي سي العراق، تلك القناة التي من المنتظر أن تحقق نجاحاً واسعاً بين مختلف أطياف الشعب العراقي، وقبل أن يتم البث الفعلي للقناة في 17 فبراير، سيكون البث التجريبي لها الليلة بنقل أمسية مهرجان شتاء طنطورة التي يحييها كاظم الساهر وإلهام المدفعي، كما ستبث القناة غداً الحلقة الأولى من الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent الذي ينتظره الملايين في أرجاء العالم العربي. Advertisements

تردد قناة ام بي سي العراق Mbc Iraq على النايل سات

سنقدم لكم أعزائنا المتابعين التردد الخاص بقناة ام بي سي عراق MBC IRAQ على النايل سات، حيث يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد في الجدول التالي:-

القمر التردد معدل الترميز الإستقطاب FEC عرب سات 11862 (V) 27500 رأسي 3/4 نايل سات 11938 (V) 27500 رأسي 3/4 نايل سات 12226 (H) 27500 أفقي 5/6

برامج قناة MBC IRAQ تستهدف قناة ام بي سي العراق كل أفراد الأسرة العراقية، حيث ستقدم الكثير من البرامج المتنوعة التي تناقش القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، كما ستخصص قناة MBC IRAq للمرأة برامج خاصة، تتناول كل ما يهم المرأة حول تربية الأبناء وعالم الأزياء والموضة والجمال، ومن المنتظر أن تحقق قناة ام بي سي العراق مشاهدات عالية تصل إلى الملايين، شأنها شأن كل قنوات ال MBC، وإليكم قائمة بأهم البرامج المنتظر عرضها على القناة.

اسم البرنامج المحتوى ما يناقشه البرنامج بيت بيوتي المرأة العراقية يناقش البرنامج أهم القضايا الخاصة بحقوق المرأة كما يتناول البرنامج فقرات عن اهتمامات المرأة في عالم الأزياء والجمال والموضة بث نكات كوميدي ساخر يتناول البرنامج مواقف كوميدية في وجود أربعة نجوم عراقين كما سيكون هناك حضور للجمهور العراقي في البرنامج الليلة ويه دعدوش توك شو يقدم البرنامج إحسان دعدوش ويستضيف النجوم العراقيين ويتحدث البرنامج عن مسيرتهم الفنية وعلاقاتهم وحياتهم الإجتماعية بشكل عام النهر الثالث حواري وثقافي يدور حول نجوم وأدباء العراق الذين تقوم باستضافتهم ألاء حسين ويتحدث عن حياتهم سهراية فني غنائي يقدمه حاتم العراقي ويستضيف الفنانين العراقيين كومة D كوميدي اجتماعي هو حلقات متنوعة بطولة احسان دعدوش وسولاف وألاء حسين وغيرهم

القناة موجهة للعديد من الفئات والطبقات المختلفة من المجتمع وكذلك منها ما يخاطب العالم العربي ومنها ما يخاطب العالم أجمع ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على تردد الضيف الجديد على قنوات ام بي سي (قناة ام بي سي العراق) وطريقة تشغيلها على جهاز الاستقبال (MBC Iraq TV) .