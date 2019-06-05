“استقبل” احدث تردد “قناة mbc مصر” مباشر علي نايل سات |برنامج الحكاية عمرو...

الآن تردد قناة mbc مصر ، تردد قناة Mbc مصر على النايل سات “ام بي سي مصر”، حيث تعد قنوات mbc من أهم قنوات الوطن العربي، حيث أنها تحظى بشعبية كبيرة بين متابعيها على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية، فهي تتميز بتنوع قنواتها والمحتوى الذي تقدمه كل قناة على حده، وتعد قناة mbc مصر من أهم قنوات المجموعة، حيث أنها تهتم بكل ما يخص الشعب المصري من أحداث سياسية واجتماعية وفنية مختلفة.

تردد قناة mbc مصر 2019

تردد قناة mbc مصر تم انطلاق قناة mbc مصر في شهر نوفمبر عام 2012م، وحرصت القناة منذ انطلاقها على تقديم كل ما هو حصري ومفيد.

ولهذا فقد حققت جماهيرية كبيرة بين عدد كبير من المشاهدين، فقد تمكنت في فترة قصيرة من الحصول على نسب مشاهدة عالية جداً مقارنة بنظيراتها من القنوات العربية المتعددة.

وقد أصبحت قناة mbc مصر من أهم القنوات التليفزيونية التي تقدم محتوى يهتم بالشعب المصري، ويرجع ذلك إلى التنوع في البرامج والأعمال التي يتم عرضها على شاشتها.

اعرف تغيير ترددات مجموعة قنوات mbc

قامت إدارة مجموعة mbc بالإعلان عن تغيير جميع الترددات الخاصة بالمجموعة، وذلك في شهر مايو من العام الماضي.

وكان ذلك حرصاً منهم على التجديد والتطوير ولتقديم أفضل عرض مستمر، فدائما ما تحرص قنوات mbc على التغيير وعدم الظهور بالشكل النمطي المعتاد.

فقد حرصت قناة mbc مصر دائماً على تقديم كل ما هو جديد من أفكار وبرامج، وقد اشتهرت بالبرامج الحصرية لاكتشاف المواهب التي تذاع فقط على شاشتها.

برامج على قناة mbc مصر

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الآن تردد قناة mbc مصر على القمر الصناعي نايل سات 2019

أما عن التردد الجديد لقناة mbc مصر فندرجه في الجدول التالي من خلال القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أهم الأحداث السياسية والمسلسلات العربية والبرامج الترفيهية

التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ 12015 11823 11470 11938 11559 27500 عمودي 5/6

ومن الجدير بالذكر أنه بعد النجاح المدوي الذي حققته قناة mbc مصر قد تم افتتاح قناة mbc مصر2.