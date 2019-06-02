“هنا” تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 Nile Sport على نايل سات

اضبط تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 Nile Sport على نايل سات لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات الكأس والعديد من الإستديوهات التحليلية لمختلف المباريات بتوضيح رؤية الكوادر الرياضية من محللين ولاعبين محترفين، ونشرات الأخبار الرياضية بأبرز الأحداث المطروحة في المجال الرياضي، ولاتقتصر على كرة القدم فقط، بل تنقل كل ما يخص مختلف الألعاب الرياضية، وتعتبر من أقدم القنوات الرياضية في مصر ولايتوقف البحث عن تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 Nile Sport على نايل سات من قبل متابعينا الكرام لذلك نقدم كل ما يخص قناة النايل للرياضة في هذ الموضوع.

تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019

يمكنكم ضبط تردد تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 الجديد على قمر النايل سات مجانًا من خلال الرموز المذكورة في الجدول التالي: Advertisements

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات 11842 أفقي H 3/4 27500 النايل سات 11843 أفقي H 3/4 27500

برامج قناة النايل للرياضة Nile Sport

تعرض على شاشة قناة النايل للرياضة مجموعة من البرامج الشيقة المتميزة في مضمونها ومنها:

برنامج نايل كورة.

برنامج 7 رياضة.

برنامج ستاد النيل.

برنامج مشوار نجم.

برنامج وجها لوجه.

برنامج راية وصفارة.

برنامج بيت الرياضة.

برنامج هي والرياضة.

برنامج أبطال التحدي.

برنامج صباح الرياضة.

برنامج الكرة الإفريقية.

برنامج رياضة On Line.

برنامج مصطلح رياضي.

برنامج الأسبوع في ساعة.

برنامج جولة في ملاعب العالم.

برنامج أهداف الأسبوع مع الثعلب.

وفي سياق الحديث عن ترددات القنوات الفضائية، قدم موقعنا تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 Nile Sport الجديد، بجانب عرض العديد من ترددات القنوات الرياضية العربية والعالمية، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمباريات والبرامج الشيقة، فضلاً عن مختلف الخدمات التى تهم متابعي موقعنا الكرام في كل مكان.