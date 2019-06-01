تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، المباراة المرتقبة والهامة في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الكروي الحالي، والتي تجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، ونظيره نادي توتنهام الإنجليزي الأول لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى نادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق اللقب الغالي، بعدما صعد إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي، حيث فشل الريدز في تحقيق اللقب في الموسم الكروي الماضي، بعدما تلقى هزيمة ساحقة أمام ريال مدريد في نهائي البطولة بثلاثة أهداف لهدف.

بينما يدخل نادي توتنهام الإنجليزي الأول لكرة القدم، بحثاً عن تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ الفريق، بعدما حقق إنجاز تاريخي وصعد إلى نهائي البطولة في الموسم الحالي.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وسوف يتم نقل مباراة ليفربول وتوتنهام مساء اليوم، على قنوات bein HD1، وbein HD2، وbein HD3، وbein HD4، بصوت المعلقين رؤوف خليف، خليل البلوشي، يوسف سيف، علي محمد علي وحفيظ دراجي.

كما يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة بشكل مجاني، عبر قناتي BFM TV الفرنسية وRAI1 الإيطالية، حيث إن تردد قناة RAI1على قمر هوت بيرد 11766 عمودي، ومعدل الترميز 27500، والتصحيح:2/3، أو على تردد 10992 عمودي، ومعدل الترميز 27500، والتصحيح 3/4، بينما تردد قناة BFM TV12692 أفقي، ومعدل الترميز 27500.