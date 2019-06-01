استقبل تردد قنوات بي اوت كيو beoutQ الجديد وألتقاط الاشارة الناقلة لنهائي دوري أبطال اوروبا

هل عادت قنوات بي أوت كيو beoutQ للعمل مجدداً على الأجهزة والرسيفرات الداعمة لها مثل سيناتور وستار سات وتايجر وكيوماكس وغيرها؟ .. هذا السؤال باتت يتردد كثيراً على ألسنة مالكي الرسيفرات الداعمة لتشغيل قنوات بي أوت على العرب سات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال متابعة حالة وتردد قنوات بي أوت كيو على عرب سات، حيث أن القناة لا تمتلك تردد لها على النايل سات أو اي قمر صناعي أخر.

الرسيفرات الداعمة لتشغيل بي أوت كيو

يمكن استقبال تردد قناة بي أوت كيو beoutQ بسهولة في جميع أقطار الوطن العربي، في حال كنت تمتلك عدسة موجهة عبر القمر الصناعي عرب سات “بدر 4” وهو القمر الذي تبث قنوات بي أوت تردداتها عبره، وكذلك امتلاكك رسيفر يدعم تشغيل تقنية H256 وهي تقنية غير متاحة سوى في الرسيفرات الحديثة، وتكون مدونة على كرتونة الرسيفر الداعم لها، ومن الرسيفرات الداعمة لتشغيل تلك التقنية رسيفرات ستار سات 2000 هايبر، أكستريم، 90000 اكستريم، رسيفرات أيكون وتايجر الحديثة، رسيفر سيناتور 999 وكيوماكس H4 وغيرها.

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تردد قنوات بي أوت كيو الجديد

يبحث الكثير عن التردد الصحيح لقنوات بي اوت كيو على عرب سات، حيث تتوافر العديد من الترددات الغير عاملة ذات جودة ضعيفة، وأليكم ترددات قنوات بي أوت كيو الجديدة.

تردد بي أوت كيو

التردد الترميز معامل 12207 v 27500 5/6 11919 h “ يعمل جيدأً “ 27500 5/6 12380 h 27500 5/6 قنوات بي أوت كيو غير مستقرة خلال الأيام الماضية على أغلب الرسيفرات الداعمة لها، ويبدو أن شبكة بي أوت كيو تريد احتكار تشغيل القنوات على أجهزتها الخاصة والتي يصل سعرها مع قيمة الاشتراك لمدة عام كامل لحوالي 2000 جنيهاً مصرياً.

بي اوت أعلنت عبر صفحتها الرسمية علي تويتر عن زياده عدد قنواتها من 10 الي 12 قناه القنوات الجديدة ستكون beoutQ Movies HD 1 beoutQ، Movies HD 2.