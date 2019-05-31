أحدث تردد قناة تايم سبورت الجديد HD – SD الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

سوف نتعرف من خلال هذا المقال على تردد قناة تايم سبورت والتي سوف يتم افتتاحها في القريب العاجل وسط نخبة من أفضل المحللين والمعلقين على المباريات الرياضية، وخصوصًا مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ يوم 21 يونيو المقبل بين مصر وزيمبابوي تنقلها قناة Time Sport، ولذلك يسعى موقع عرب نيوز إلى تقديم تردد القنوات الناقلة أمم أفريقيا 2019 والتي يبحث عنها الناس لمتابعة المباريات بشكل مجاني تمامًا وبأعلى جودة ممكنة سواء على القمر الأرضي أو الفضائي.

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تردد قناة تايم سبورت على النايل سات، فيما قامت إدارة القناة بتوقيع إتفاقية شراكة مع ماسبيرو المعروفة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامي حسين زين، للحصول على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية،وحصلت على موافقة القوات المسلحة وكافة الأطراف المعنية الرياضية للنقل الحي.

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تردد قناة تايم سبورت

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11449 نايل سات – عرب سات أفقي 27500 3/4

تردد قناة تايم سبورت الجديد على النايل سات، فيما استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام منع فريق العمل من تصوير ستاد الدفاع الجوي على يد عضو اتحاد الكرة أحمد مجاهد، وسط حالة من التعجب والاستنكار من الجميع إثر هذا الموقف التعسفي والمفاجئ، مُطالبة بتقديم توضيح رسمي، كل ذلك على الرغم من حصول إدارة القناة على كل التصريحات اللازمة لنقل مباريات كأس الأمم والتي بدروها تصب في مصلحة مصر في المقام الأول.

نعمل عىل تحديث هذا المقال بشكل دوري ونشر تردد قناة تايم سبورت التردد الارضى والتردد الفضائي، وذلك حتى تستمعوا بمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

فريق عمل قناة تايم سبورت:

أحمد شوبير.

سيف زاهر.

تامر صقر.

حسن شحاتة.

طه إسماعيل.

حسني عبد ربه.

حازم أمام.

حسني عبد ربه.

عماد متعب.

عبد الظاهر السقا.

جمال الغندور.

حاتم بطيشة.

أيمن الكاشف.

عصام عبده.

محمد رمضان.

طارق الأدور.

شيماء صابر.

فرح علي.

كريم رمزي.

أحمد عز.

كريستين رياض.

يحيي حمزة.

ميريكل نصيف.

فتح الله ديدان.

عمرو جميل.

إذا واجهتك أي مشاكل في استقبال تردد قناة تايم سبورت hd اترك تعليقًا.