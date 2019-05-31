تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والترجي مباشرة اليوم في نهائي عصبة الأبطال...

ننشر لكم تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة، والتي من المنتظر أن تكون من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي والوداد مباشرة، وذلك في موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي يستقبل من خلالها الترجي التونسي مساء اليوم الوداد البيضاوي، على أرضية الملعب الأولمبي برادس، وذلك في موعد مباراة الإياب والعودة من نهائي دوري الأبطال، وفي الأسفل ستجدون معلومات تردد قناة تونس الوطنية الناقلة لمباراة الوداد والترجي اليوم.

توقيت مباراة الوداد والترجي التونسي

بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم الجمعة الموافق ل 31 مايو 2019، سيكون إبتداء من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش العالمي والمغرب المحلي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت تونس والجزائر، وفي تمام الحادية عشر ليلا، بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام منتصف الليل بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

تردد قناة تونس الوطنية

في هذه الفقرة سنعرض عليكم أحدث تردد قناة تونس الوطنية المفتوحة، التي ستكون من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 مباشرة.

القناة التردد القمر الصناعي قناة تونس الوطنية 12149 هوتبورد قناة تونس الوطنية 10795 رأسي النايل سات

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