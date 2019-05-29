الآن تردد قناة trt1 التركية ترددات قناة دعوة .. اليرموك جميع القنوات العارضة لمسلسلات الدراما...

قناة trt التركية وجميع ترددات القنوات التي تعرض أشهر المسلسلات التركية المثيرة، والتي وجدت قبول متعاظم لدي الشعوب العربية، ومنهامسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس وهو المسلسل التركي التاريخي الأشهر، حيث يتابعه الملايين بكافة أرجاء المعمورة، كما سنعرض أيضا من خلال هذا التقرير جميع القنوات الفضائية والتي تملك حقوق البث لمسلسلات الدراما التركية الشهيرة على جميع الأقمار الصناعية، كما سنعرض أيضا روابط المواقع الإلكترونية لصفحات قناة دعوة الفضائية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن تردد قناة trt1 التركية، وهي القناة المنتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية سواء كانت تاريخية أو اجتماعية، والتي تملك الحقوق الحصرية لعرض هذه الأعمال المتميزة، وسنتبع ذلك بعرض جداول مفصلة لترددات القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة للعربية.
قناة trt التركية وموعد عرض مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة
تردد جميع القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس
اسم القناة
القمر الصناعي
تردد القناة
استقطاب القناة
معامل الترميز
قناة TRT
TURKSAT
11042
عمودي
8400
قناة TRT
EUTELSAT
10928
عمودي
3000
قناة فور شباب
نايل سات
11316
أفقي
27500
قناة دعوة
نايل سات
10727
عمودي
27500
قناة الوطن
نايل سات
11012
أفقي
27500
قناة الشرق
نايل سات
11137
عمودي
27500
قناة اليرموك
نايل سات
11678
عمودي
27500
قناة قطر
نايل سات
10971
عمودي
27500
ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات
ولن نكتفي بما سبق من خلال هذا التقرير ، ولكن سنضيف لمحبي قنوات المسلسلات التركية العديد من القنوات الفضائية بشتى البلدان العربية التي تعرض المسلسلات العديد والعديد من المسلسلات التركية الشيقة، وذلك على جميع الأقمار الصناعية، ومنها على سبيل المثال ما يلي:
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تردد قناة بانوراما اسطنبول 2019 مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
10872 (v)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة تايم تركي 2019 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11526 (h)
أفقي
27500
3/4
تردد قناة لنا الفضائية 2019 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
12226 (v)
عمودي
27500
5/6
تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
12226 (v)
عمودي
27500
5/6
تردد قناة حريم السلطان 2019 قنوات عرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11177 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
11179 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
11116(h)
أفقي
27500
3/4
تردد قناة بلاي حكايات 2019 التي تعرض مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11179 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات
12360(V)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة أبو ظبي دراما 2019 مسلسلات تركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات SD
12226 (h)
أفقي
27500
3/4
نايل سات HD
12467 (h)
أفقي
27500
2/3
تردد قناة MBC دراما 2019 للمسلسلات التركية
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
نايل سات
11938 (v)
عمودي
27500
3/4
تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2019 علي النايل سات
القمر
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
FEC
Es’hailSat
11180 V
عمودي
27500
3/4
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وتعتقد أننا قد قمنا من خلال هذا التقرير الشامل والوافي بتغطية كاملة لجميع القنوات التي تقوم بعرض الأعمال الدرامية والمسلسلات التركية، كما شمل هذا التقرير أيضاً أشهر القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات تركية، ونتمنى دائما أن ننال رضاكم، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة