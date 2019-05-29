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الآن تردد قناة TRT 1 الناقلة للحلقة 150 الأخيرة من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

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تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 150 Diriliş Ertuğrul، و الذى يبحث العديد من الأشخاص المعجبين بحلقات المسلسل التركى، و الذى يتحدث عن حقبة تاريخية هامة، لا يعرف عنها الكثيرين شيئا، حيث يتحدث المسلسل عن فترة ما قبل قيام الدولة العثمانية، و كيف كان حال القبائل التركية، و من كان يحكمها، و كيف كان المغول يهاجمون هذه القبائل اذا لم يتم دفع الضرائب، و يحكى عن بطل المسلسل و أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

 

تردد قناة 1 TRT التركية التى تعرض حلقات   Diriliş Ertuğrul

قناة 1 TRT التركية تمتلك الحقوق الحصرية لجميع أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل، و هى أول قناة تذيع الحلقة الجديدة من الجزء الخامس فى كل أسبوع.

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تردد قناة تي آر تي التركية الأولى, تردد قناة TRT 1

 

القمر التردد الاستقطاب الترميز
تركسات 11042 عمودى 8400
إيتويلسات 10928 عمودى 3000
نايل سات 11316 عمودى 27500

تذاع اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 الحلقة 150 و الأخيرة   على قناة trt1  من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس قيامة عثمان،الحلقة سوف تبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و ستذاع بعد ذلك مترجمة على موقع النور، و يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة بعد قليل على القناة التركية و سيتم ترجمتها بعد ذلك على موقع النور، و يمكن مشاهدتها الليلة بث مباشر، و سوف تذاع الاعادة غدا الخميس 30 مايو، و هذه هى أخر حلقات الجزء الخامس من المسلسل، و سيبدأ بعد ذلك سلسلة أخرى تتحدث عن السلطان عثمان الأول ابن أرطغرل.

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