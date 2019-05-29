تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 150 و الاخيرة مترجمة على النايل سات

ننشر لكم من خلال موقع أرب نيوز تردد القنوات الناقلة لأحداث المسلسل التركى أرطغرل الحلقة 150 على النايل سات، قنوات trt التركية هى التى تملك حصرياً حقوق بث جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، حيث تم عرض أربعة أجزاء فى السنوات الماضية، و نظراً لنجاح المسلسل الكبير على مستوى جميع الدول العربية و الأجنبية، فقد تسابقت المحطات التليفزيونية لشراء حق بث المسلسل، فالمسلسل يحكى قطى البطل أرطغرل الذى استطاع أن يقف فى وجه المغول و الروم و تمكن من توحيد القبائل التركية، لتكوين الدولة العثمانية بعد ذلك على يد عثمان.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الحلقة 150 على النايل سات

لكل محبى مشاهدة مسلسل أرطغرل يمكنكم التعرف على القنوات التى تقوم بنقل حلقات مسلسل أرطغرل مترجمة للغة العربية و التى من أهمها

تردد قناة اليرموك Yatmouk

وهى قناة أردنية إخبارية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، و ترددها 11678 عمودى، معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 3/4

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل على قناة اليرموك يوم الخميس حلقة كل أسبوع فى تمام الثامنة مساء.

تردد قناة دعوة

توجد على القمر النايل سات و ترددها هو 10727 استقطاب عمودى، معامل تركيز 2500 و هناك تردد أخر و هو 12687 أفقى معامل تركيز 2500

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تردد قناة TRT 1

ننشر لكم تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 Ertuğrul

تردد قناة الشرق

توجد قناة الشرق على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 11137 / 12604 و الاستقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة قطر

القناة على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 10971 و الاستقطاب عمودى، معدل ترميز 27500.

الحلقة 150 من مسلسل قيامة أرطغرل سوف نلتقى به يوم الاربعاء القادم 29 مايو 2019 و هى الحلقة الأخيرة من الجزء الخامس من سلسلة قيامة أرطغرل، و سوف نشاهد الليلة المعركة الكبرى و تحالف بركة خان و أرطغرل للقضاء على المغول بقيادة هولاكو.