تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالمجان

أنباء سارة إلى جميع المصريين وأبناء الوطن العربي داخل مصر خارجها المهتمين بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر أن تبدأ من يوم 21 يونيو وحتى 19يوليو 2019، إذ تم اليوم إطلاق تردد قناة تايم سبورت والتي من خلالها ستتمكن كافة الجماهير المصرية والعربية من متابعة كل مباريات كأس الأمم الإفريقية.

النسخة الأحدث من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 سيشارك فيها 24 منتحبًا في سابقة لم تحدث من قبل، فكان من المتعارف عليه أن عدد المنتحبات المشاركة 16 فريقًا لكن بعد تحديث النظام الحالي وطبقًا للوائح الفيفا فقد تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا.

قناة تايم سبورت هي أحدى اتفاقيات التعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، والتي من خلالها سُيتاح لقناة تايم سبورت إذاعة كافة المُباريات طبقًا لما تتفق معه قواعد الفيفا في بيع الحقوق الملكية للبث الأرضي.

هذا ومن المُقرر أن يُشارك عدد غير قليل من ألمع نجوم الكرة المصرية في الإعلام الرياضي مثل الكابتن حسن شحاته، أحمد شوبير، سيف زاهر، حازم إمام، حسني عبد ربه، وعماد متعب، فضلًا عن أبرز نجوم التعليق مثل حاتم بطيشه وأيمن الكاشف.

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هذا ويعتبر انطلاق قناة تايم سبورت قبل بداية كأس الأمم الإفريقية نقلة نوعية في الإعلام الرياضي المصري، فسوف يحرص الجانب المصري على تغطية كافة أحدث هذا العرس الكروي مثل تدريبات المنتخبات ووصول المنتحبات إلى الملاعب المصرية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكل المصريين بمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانًا ومن المنزل.

تردد قناة تايم سبورت الجديدة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2019

والآن للاستمتاع بمشاهدة كافة نجوم كرة القدم الإفريقية قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بالتلفاز على هذا التردد من خلال القمر الصناعي المصري النايل سات.

تردد القناة 11449 أفقي، معدل الترميز 27500، بينما يمكنكم متابعة القناة على الأرضي للأجهزة التقليدية أو القديمة من خلال ضبط الجهاز على التردد الأرضي UHF 32.

كيفية استقبال التردد الأرضي لقناة تايم سبورت ” التلفزيون الأرضي “

من الممكن تشغيل قناة تايم سبورت على التلفاز بدون الحاجة إلى جهاز استقبال ريسيفر، لكن ستحتاج إلى ” إريال ” وهو عبارة عن جهاز يوضع أعلى التلفاز التقليدي العادي، لكن مشكلة هذا الإجراء إن التقاط صورة القناة وجودتها ستكون ضعيفة جدًا.