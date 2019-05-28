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تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية على نايل سات وموعد عرض فيلم The Eagle اليوم

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تردد قناة ام بي سي أكشن بات أحد أهم ترددات مجموعة قنوات MBC ، فمن المعروف اشتمال مجموعة قنوات ام بي سي على عدد من القنوات الفضائية في مختلف المجالات، كما أنها تحتوي على عدد من القنوات التي تهتم بالأفلام الأجنبية المترجمة ومنها قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وبالطبع قناة ام بي سي أكشن التي هي محل حديثنا اليوم، تتميز القناة بعرض وتقديم الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار ال 24 ساعة، كما تعرض القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة منها ما ينتمي لطائفة البرامج والبرامج الفنية وغيرها.

سنعرض عليكم متابعينا الكرام على موقع عرب نيوز تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، كما سنتناول بالتوضيح أهم الأفلام المقدمة على القناة وأشهر البرامج التي تعرض عليها حاليا.

تردد قناة ام بي سي أكشن

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action
عرب سات 27500  5/6 V 12284
عرب سات 27500  5/6 v 11270
نايل سات 27500  5/6 v 11476
نايل سات 27500  5/6 v 11470

يجب التنويه بأنه في حال عدم تلقي إشارة من أحدى ترددات قناة ام بي سي أكشن المذكورة في الأعلى برجاء تجربة تردد أخر حيث أن هده الترددات تعمل على حسب المنطقة.

تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات

تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات

أفلام ام بي سي أكشن

دوما ما تحرص قناة ام بي سي أكشن على اختيار أحدث الأفلام الأجنبية وأكثرها شهرة لتقدمها على شاشتها، وهوا ما ذاد من عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات وعرب سات، فمن المعروف ما تمتلكه الأفلام الأجنبية من شعبية كبير جدا لما تتضمنه من خروج عن نمط الأفلام العربية وما تحتوي عليه من اطلاع على ثقافات شعوب أخرى،  هذه الشعبية الكبيرة للأفلام الأجنبية بجانب حسن اختيار ما يقدم على القناة كانت هي السبب وراء انتشار تردد قناة ام بي سي أكشن بصورة كبيرة واهتمام الكثير من محبي الأفلام الأجنبية بالحصول عليه.

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جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

في سياق الحديث عن تردد قناة ام بي سي أكشن نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام القناة اليوم

The Watch 11:34pm
Ridiculousness 01:04am
Ridiculousness 01:25am
Ray Donovan 01:48am
The Mentalist 02:39am
Cowboys & Aliens 03:28am
Driven 05:28am
Ray Donovan 06:14am
The Mentalist 07:09am
Ridiculousness 07:59am
Ridiculousness 08:20am
WWE Raw 08:39am
WWE ولعوها 10:19am
Ray Donovan 10:44am
The Mentalist 11:34am
عيش الدور 12:19pm
Ridiculousness 01:09pm
Ridiculousness 01:35pm
WWE AfterBurn 01:59pm
Driven 02:44pm
Ray Donovan 03:24pm
The Mentalist 04:14pm
Formula E 04:58pm
جوليوس بير: ذا بيزنيس أوف فورميولا إي 05:29pm
The Eagle 05:58pm
WWE AfterBurn 07:59pm
عيش الدور 08:59pm
Ray Donovan 09:58pm
The Mentalist 10:49pm
The Eagle 11:34pm

يمكنكم متابعينا الكرام استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن لمشاهدة هذه الباقة المميزة من الأفلام الأجنبية التي سبق توضيحها.

برامج قناة ام بي سي أكشن

تقدم القناة أيضا بجانب عرضها للأفلام الأجنبية عدد كبير من البرامج المتنوعة، إذ تقدم القناة عدد من أشهر الرياضية في الوطن العربي منها برنامج drivin وهوا برنامج متخصص في السيارات وعرض مقارنات بين أنواع السيارات المختلفة لاختيار أفضلها، كما يقدم أيضا عبر تردد قناة ام بي سي أكشن برنامج raw وهوا أحد أقوى برامج المصارعة الحره في الوطن العربي، إذ يقدم البرنامج حلقات من عروض raw المميزة كل أسبوع.

برنامج WWE Raw على تردد قناة ام بي سي أكشن

لا يقتصر اهتمام قناة ام بي سي أكن على عرض الأفلام المترجمة فقط، بل أهتمت القناة بتقديم وعرض عدد كبير من البرامج الرياضية كما ذكرنا ومن أبرز تلك البرامج برنامج WWE Raw، البرنامج يقدم عدد من عروض المصارعة الحرة التي تمتلك شعبية جارفة في الوطن العربي، ومن المنتظر أن تعرض القناة الحلقة القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي أكشن على نايل سات، ويسرنا استقبال ما تواجهونه من عقبات ومشاكل عن طريق التعليقات لتحاول حلها سويا، وفي حال حدوث تعديلات على تردد قناة ام بي سي أكشن سنوافيكم فورا به.

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