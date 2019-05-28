“مباشر” الآن أحدث تردد قناة الهلال الجديد Alhilal Sport على قمر الصناعى النايل سات 2019...

الآن نستعرض معكم اليوم أحدث تردد قناة الهلال السوداني الجديد 2019 Alhilal Sport وهى قناة من أهم وأبرز القنوات السودانية الرياضية عبر القمر الصناعي النايل سات،تردد قناة الهلال السوداني ، والتي يحرص الكثيرون من الشعب السوداني داخل السودان وخارجها في معظم الجاليات السودانية المنتشرة حول العالم، على متابعتها لأنها تمثل الإطلالة المميزة في السودان على ساحرة القلوب كرة القدم، بكل مبارياتها المحلية والإقليمية في القارة السمراء، وهي قناة الهلال السوداني، تعديل تردد قناة الهلال الجديد 2019 على قمر نايل سات Alhilal Sport، تردد قناة السودان الرياضية على النايل سات.

أحدث تردد قناة الهلال السودانيAlhilal Sport 2019

تأتى أهمية قناة الهلال السوداني من انتمائها لأعرق وأهم نادى في السودان وهو نادى الهلال للتربية السودانية، النادي الأبرز والمميز في دولة السودان الشقيق، وذات الانتشار الواسع بحرفية ومهارة لاعبيه سواء في المباريات المحلية أو الإقليمية، وقد أهتمت قناة الهلال السوداني بالرقى بمستوى الإعلام الرياضي الموضوعي المهني، وفتح أفاق جديدة للشباب لتوعيتهم بأهمية الرياضة ودورها البارز في تقدم المجتمعات وخلق التعاون الخلاق بين الأمم، إلى جانب أن القناة تهتم دائمًا بأن تغرز حب الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، حيث لم تقتصر على عرض مباريات كرة القدم فقط بل تعرض مجموعة مميزة من المباريات الرياضية المتنوعة على الساحة الرياضية والألعاب الأولمبية كالسباحة أو كرة السلة والطائرة وألعاب القوى المصارعة، لترضى جميع أذواق متابعيها على اختلاف مراحلهم العمرية.

برامج قناة الهلال السودانية 2019

تهتم قناة الهلال السوداني بأن تقوم بتقديم باقة مميزة من أهم البرامج المميزة، تقدم من خلال وجبة برامجية متكاملة تمزج بين التوعية والتثقيف والترفيه، لتشبع رغبات متابعيها في كل مكان وتثبت جدراتها حتى يكون لها مشاهدينها من جميع الفئات سواء الكبار أو الصغار المهتمين بالبرامج الترفيهية والبرامج الرياضية ومنها:

برنامج سبورت أسكرين.

برنامج طب ورياضة.

برنامج أدراج سرية.

برنامج نبني مجدك يا بلادي.

برنامج في حضرة المساء.

برنامج شباب توك.

برنامج عالم كورة.

برنامج جوة ال 18.

برنامج الروح الرياضية.

برنامج الموج الأزرق.

وغيرها العديد من البرامج المميزة، حيث تتابع وتحلل كل جديد في عالم الرياضة وكرة القدم، وتقدم استديو تحليلي لكل المباريات، قبل وبعد المباراة، من خلال طاقم متميز في العالم الكروي العربي، يقوموا بتحليل فني مميز لجميع المباريات، مما جعل الكثيرون من محبي وعشاق كرة القدم السودانية يتابعونها ويبحثون عن تردد قناة الهلال السوداني، لمتابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها سواء المحلية أو الإقليمية العالمية.

تابع تردد قناة الهلال السوداني على النايل سات 2019

وقد حرصت قناة الهلال على البث مستخدمة أفضل التقنيات عالية الجودة العالمية الأتش دي لتتميز بنقاء الصوت ووضوح الصورة، مما زاد الإقبال عليها، كما حرصت على التواصل الفعال مع جمهورها حول العالم من خلال وسائل السوشيال ميديا، فقد أنشئت صفحات رسمية لها على الشبكة العنكبوتية، ومما زاد الإقبال على البحث عنها هو بثها محتواها بالمجان عبر القمر الصناعي النايل سات، لتقدم محتواها لأكبر قاعدة جماهيرية.

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الآن تردد قناة الهلال السوداني 2019 على النايل سات

تابع الآن أحدث البرامج التي تُعرض على شاشة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

تردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

تعديل تردد قناة الهلال الجديد 2019 على قمر نايل سات Alhilal Sport

ورد الينا وجود بعض الاعطال فى التردد القديم لقناة الهلال ومع البحث والتجربة على الريسيفر الخاص بنا قد قمنا بضبط أخر تردد قناة الهلال على القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

التردد: 12207

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 v

تردد قناة الهلال hd

تعمل قناة الهلال على ريسيفر HD، و لمتابعة القناة بشكل مستمر بصيغة عالية الجودة،لابد من استقبال التردد السابق على ريسفر الاتش دى تردد قناة الهلال السوداني بث مباشر .

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