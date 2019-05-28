أضبط “مباشر”تردد قناة بي إن سبورت bein sport HD  مايو 2019  و BEIN SPORTS Arabia الناقلة...

ننشر لكم من خلال موقعنا عرب نيوز تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport HD مباشر الناقلة مباريات اليوم ، تردد قناة ان بى سبورت ماكس على النايل سات لكل عشاق كرة القدم وخاصة المباريات العالمية الذين يبدأون الآن بضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القنوات التي تستقبل نقل مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، على قنوات بى ان وعلى رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS حيث أن تلك القنوات تنقسم ما بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة، أما عن القناة المشفرة فهي تحمل اسم beIN SPORTS Max والتي تُبث من جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

كأس أمم إفريقيا 2019

كأس أمم إفريقيا 2019 تنقل فقط وحصريا على قنوات beIN SPORTS MAX بثلاثة لغات العربية الانكليزية و الفرنسية و تغطية خاصة وشاملة للحدث من 6/21 إلى 7/19 /2019 وبنسبة لمشتركي beIN سيكون إشتراك خاص بقنوات beIN SPORTS MAX وسعر الإشتراك سيحدد لاحقا

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#الترددات الجديدة لقنوات بي ان سبورت 2019

علي مدار القمر الصناعي نايل سات و التي ستنتقل عليها ابتداء من 2019

تنويه قنوات beIN SPORTS على قمر نايل سات تم نقلها من قمر المذكور إلى قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاتنقطع عندكم بث قنواتنا غير ترددات قنواتنا اليوم ترددات الحالية سوف تتوقف يوم الإثنين 31-12-2018 عند ساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة قم بإدخال ترددات التالية