لعشاق كرة القدم تردد قناة تايم سبورت  Time Sport الفضائي والأرضي الناقلة لكأس بطولة أمم إفريقيا 2019...

تردد تردد قناة تايم سبورت Time Sport، إنجاز جديد لمصر، المتمثل في إطلاق هذه القناة لإتاحة مشاهدة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم المزمع إنطلاقها في مصر الشهر المقبل، حيث يمكن لعشاق المستديرة الساحرة وبداية من مساء اليوم الأحد حيث من المقرر أن تبدأ البث رسميًا وتحديدًا بتمام الساعة العاشرة في بث مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي كأس الكونفدرالية 2019، لتكون باكورة بث القناة الرسمي، ويشهد البحث عن تردد القناة ضغطًا كبيرًا على محرك البحث جوجل الشهير، وخاصة أن البث سيكون على التلفزيون الأرضي، إضافة للبث الفضائي.

تردد قناة تايم سبورت Time Sport

ما هو تردد قناة تايم سبورت Time Sport الأرضي ؟

يمكن لمتابعي ومشجعي كرة القدم في مصر متابعة ومشاهدة كافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مصر، التي تنطلق في الفترة الواقعة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، وذلك عبر التردد الارضي للقناة وهو ”UHF 32″، وذلك من غير حاجة للريسيفر .

وأما طريقة ضبط تردد قناة Time Sport عن طريق الإريال، فيمكن من خلال عدة طرق نذكر منها:

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افصل جاك الدش وتشغيل الإريال الداخلي، وقم بالبحث عن الترددات VHF و UHF .

فصل الريسيفر واختيار القناة رقم 2، مع فصل السلك الواصل من الدش في إلى الريسيفر وإدخال طرفه ذو اللون الأصفر في فتحة جاك التلفزيون بالخلف والبحث عن تردد VHF و UHF .

بالنسبة للتلفزيونات العادية يمكن التقاط تردد قناة تايم سبورت عن طريق الإريال، ويفضل لمتابعة القناة بجودة HD العالية، الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال” ووصله بالاريال، ويوجد به كابل ثلاثي الألوان، يتم توصيله بالتلفاز.

بالنسبة للشاشات الحديثة إذا لم تكن تدعم التحويل المباشر من ” أنالوج” إلى ” ” ديجيتال”، يجب الحصول على الجهاز المشار إليه وتوصيله بالإريال الخارجي، ويوجد بالجهاز وصلة HDMI يتم توصيلها بالتلفزيون، وأما إذا كان هذه الشاشات تدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” فلا حاجة لجهاز خارجى، وكل ما هو مطلوب إيصال الإريال بالتليفزيون.

تردد قناة Time Sport تايم سبورت الفضائي

للراغبين مشاهدة المباريات عبر أجهزة التلفزيونات ذات نظام البث الفضائي عن طريق الريسيفر فإن تردد قناة Time Sport الفضائي على القمر الإصطناعي نايل سات فهو كما يلي:

اسم القناة تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11449 أفقي

معدل الترميز : 27500

برامج قناة تايم سبورت

بعد انطلاق بث قناة تايم سبورت على قمر نايل سات من خلال التردد المذكور والتي استهلت بثّها بتلاوة سورة الفاتحة والنشيد الوطني، فإن البرامج التي سوف تذاع عبر القناة فهي :