اضبط| تردد قناة تايم سبورت على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية – مباراة الزمالك...

خبر سار لعشاق كرة القدم في مصر، بعدما تم اطلاق قناة “تايم سبورت” على النايل سات بدون تشفير، والمختصة بإذاعة منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 12 يوليو، والقناة تذيع كافة مباريات البطولة بصورة مجانية، والمقرر أن تبدأ بثها من يوم الأحد 26 مايو بإذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان.

تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباريات أمم افريقيا 2019

تبث قناة تايم سبورت عبر قمر النايل سات من خلال بثها على القناة الفضائية وعبر الحيز الأرضي على التردد التالي:-

القناة القمر التردد الحيز الأرضي معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 H 32 UHF 27500

محللي ومقدمي برامج قناة تايم سبورت

تضم قناة تايم سبورت باقة من أبرز محللي كرة القدم في مصر، أمثال أحمد شوبير – سيف زاهر – حسني عبد ربه – عماد متعب، إلى جانب عمالقة التعليق في مصر أيمن زاهر – حاتم بطيشة.

كيف تستقبل تردد قناة تايم سبورت على التردد الأرضي

مباراة الزمالك ونهضة بركان

يلتقي الزمالك مع نهضة بركان في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 26 مايو في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويحتاج الزماك في المباراة للفوز بهدفين على الأقل من أجل التتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر بهدف واحد، في الدقيقة 90 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي بالمغرب.