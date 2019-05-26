تردد قناة تايم سبورت time sports مباريات أمم أفريقيا 2019 ولمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تمثل قناة time sports واحدة من أحدث القنوات التي ظهرت على الشاشات العربية، حيث أنها من القنوات التي سوف تنفرد بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتعتمد على التعاون بين مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام من أجل تفعيل قناة تايم سبورت time sports الجديدة، والتي من خلالها يتم إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وتعد تلك المرحلة هي الأولى في التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين من أجل تطوير عالم التليفزيون المصري.

قناة تايم سبورت time sports

أكد المختصين أن قناة تايم سبورت سوف تقوم بعرض أول مباراة لها اليوم من خلال ضبط التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية المقرر لها الساعة 10:00 مساء اليوم الحد 26 مايو 2019، وبداية انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الحادي والعشرين من يونيو القادم، حيث يصبح المشاهدين بإمكانهم من خلال تلك القناة أن يقوموا بمشاهدة المباريات من خلال البطولة بأكملها، ومن خلال ضبط القناة على الفضائية بالنايل سات، أو باستخدام التليفزيون الأرضي، والقيام بضبطه.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السيد حسين زين قد أعلن إطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية، وقد أوضحت الحكومة المصرية أنها سوف تقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام وسوف تقوم بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصرية من أجل توفير مختلف الإمكانيات التي تهدف إلى ظهور العمل بالشكل اللائق وحتى يتمكن الشعب المصري من متابعة جميع المباريات بجودة عالية.

Advertisements

تردد قناة تايم سبورت

أما عن تردد قناة تايم سبورت الفضائي على النايل سات فسوف يتم بثه من خلال:

التردد رقم (11449)

ومعدل الترميز 27500

ومن أجل ضبطه على التردد الأرضي سوف يكون من خلال UHF 32.

فريق العمل بقناة time sports الجديدة 2019

كما يجب أن ننوه أيضا بانه يتم حجز تذاكر مباريات البطولة الكترونيا ، وهذا موقع وخطوات حجز تذكرتي، كما أن تلك القناة تجمع بين:

فريق عمل كبير يعد من أفضل فرق العمل الإعلامي في العالم الرياضي

كما أنها تضم العديد من نجوم الكرة المصرية مثل أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر

كما سوف يشارك في القناة أيضا طه إسماعيل وحازم إمام وحسني عبد ربه وعماد متعب

كما أنها سوف تقوم بعرض كواليس المباريات ومختلف الأحداث التي تدور حول تلك المباريات.

وصرح القائمين على القناة أنها الخطوة الحديثة التي تمكن المشاهدين المصرين من متابعة مختلف المباريات المصرية والعمل على التغطية المستمرة في القناة،كما يجب أن ننوه أيضا أن القناة سوف تستمر مدة عرض المباريات فقط وسوف يتوقف عرضها بعد انتهاء البطولة مباشرة في التاسع عشر من يوليو.