تردد قناة تايم سبورت Time Sports الناقلة لمباريات أمم إفريقيا 2019 عبر النايل سات

نرصد لكم تردد قناة تايم سبورت Time Sports على النايل سات، والتي كشفت عن أنها ستقوم بإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، تلك البطولة التي تستضيفها مصر على أراضيها في الفترة بين 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبلين.

وكانت القناة قد قامت بنشر البرومو الأول لها قبل أيام من انطلاقها؛ حيث انطلقت القناة وبدأت البث منذ أمس السبت 25 مايو الجاري، ومن المقرر أن تقوم بإذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ضمن إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد 26 مايو.

وكانت القناة قد كشفت عن تعاقدها مع باقة من أشهر وأبرز مشاهير الرياضة ومحللي الأحداث الرياضية في مصر ومن بينهم أحمد شوبير، حازم إمام، عماد متعب، أيمن الكاشف، وحسن المستكاوي وغيرهم، وظهر ذلك واضحا في برومو القناة المتداول مؤخرا.