تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد...

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان ، نلتقي اليوم مع مباراة الزمالك ونهضة بركان في منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي سيقام من خلال ملعب برج العرب، ويسعى الكثير من المشاهدين إلى التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة، وهذا ما سوف نعرضه لكم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يمكننا أن نُتابع أداء فريق نادي الزمالك وكذلك نهضة بركان لنتعرف على الفريق الذي سيفوز في تلك المباراة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهناك قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إنشائها لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية، وبذلك ستقوم القناة بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة اليوم، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

ويمكنكم اليوم متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز البث الأرضي النايل سات 11449 27500 UHF 32

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

كما أن هناك قناة مشفرة ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة اليوم، وهي قناة بي إن سبورت الرياضية، وبالأخص سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، ويعقبها استوديو تحليلي، يتم من خلاله تقييم أداء لاعبي المباراة.