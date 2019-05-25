القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في نهائي كأس ملك اسبانيا عبر الأقمار...

ينتظر عشاق الكرة الإسبانية في مصر والوطن العربي واحدة من أهم المباريات المقرر إقامتها اليوم، حيث يواجه فريق برشلونة نظيره فالينسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب بينتو فيامارين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الرياض والتاسعة بتوقيت مصر، ويسعى فريق برشلونة للتتويج بالبطولة الثالثة لهذا الموسم بعدما توج ببطل كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني، ويذكر أنه لم يستطع الصمود في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث أنه تم إقصائه من البطولة بعد مباراة نارية في الدور نصف النهائي جمعت بينه وبين الإنجليزي ليفربول.

القنوات الناقلة لنهائي كاس ملك اسبانيا

يبحث الجميع عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالينسيا المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 25 مايو 2019 في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ضمن إطار منافسات الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويحاول فريق فالينسيا الصمود سعيًا في التتويج بلقب لهذا الموسم بعد أن تم إقصائه من الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي على يد الأرسنال، أما عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة عبر الأقمار الصناعية المختلفة فيتمكن متابعي الساحرة المستديرة من مشاهدة القنوات بالمجال بدون تشفير من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على الترددات التالية.

القمر الصناعي التردد اسم القناة القمر الأوروبي Hotbird 1-6 11785 أفقي الأسبانية TVE i Apstar 2R 12548 أفقي Varzish Sport HD 13 درجة شرق Hotbird 11278 عمودي Canal+ Sport 13 درجة شرق Hotbird 11488 أفقي Eleven Sports 1 HD AzerSpace 1 46.0°E 11175 أفقي Idman Azerbaycan AzerSpace 46°E 11135 أفقي CBC SPORT HD Intelsat 902 11555 عمودي Iran 3 ARABSAT 11881 أفقي IRIB Varzesh NSS 57°E 11188 عمودي DUHOK HD Eutelsat 11512 عمودي ARENA SPORT AzerSpace 46°E 11169 أفقي AZ Tv Afghansat 1 11293 عمودي Sport 3 AzerSpace 46°E 11169 أفقي Idman Afghansat 1 11293 عمودي Rah-e-Farda EXPRESS AM44 10986 أفقيِ Syria Sport

برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة و 10:00 بتوقيت مكة المكرمة و 11:00 بتوقيت أبو ظبي، ويبحث كلا الفرقين عن الفوز في المباراة لإسعاد الجماهير وعشاق الكرة في المدرجات والمشاهدين للمباراة من مختلف أنحاء العالم، ويدخل فريق برشلونة المباراة بغياب ثلاث لاعبين وهما تير شتيجن ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.

يذكر أن فريق برشلونة قد واجه فريق فالينسيا في 22 مباراة في تاريخ لقاء الفريقين وقد حقق الكاتالوني 15 فوز وتلقى 7 هزائم ولم يتعادل الفريقين في أي مباراة سابقة.