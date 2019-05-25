تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد مايو 2019 على نايل سات “Al Magharibia” تابع أحداث...

تردد قناة المغاربية الجزائرية الجديد على النايل سات “Al Magharibia” والتي تعاظم البحث عن ترددها خاصة بعد الأحداث الأخيرة بجمهورية الجزائر، فتتميز قناة المغاربية بكونها قناة إخبارية من الطراز الأول، كما تتميز القناة أيضا بمتابعة لحظية للأحداث الجارية، وتبث قناة المغاربية محتواها الإخباري من خلال ترددها على القمر نايل سات، وبث قناة المغاربية متواصل دون انقطاع على مدار اليوم 24 ساعة، وتواصل القناة بثها بتغطيات مباشرة للثورة الجزائرية، وكذلك تهتم القناة بنقل الأحداث العربية والعالمية بجانب تغطيتها للأحداث المحلية الجزائرية، واستطاعت القناة أن تضم إليها فريق عمل متميز، كذلك نخبة من المراسلين المنتشرين بجميع أنحاء العالم.

ومن الجدير بالذكر أن قناة المغاربية تتمتع بالاستقلال، وتهتم القناة بكافة النواحي الإخبارية والاقتصادية وكذلك الأحوال المجتمعية للشعب الجزائري، واستطاعت القناة أن تنال ثقة المشاهد الجزائري والعربي للحيادية والاستقلال عن السلطة في تناول الأحداث والأخبار.

تردد قناة المغاربية Al Magharibia الجديد على النايل سات

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تردد قناة المغاربية Al Magharibia 2019

اسم القناة على قائمة القنوات القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التقنية Al Magharibia نايل سات 11315 رأسي V 27500 5/6 SD

أهم برامج قناة المغاربية Al Magharibia الأولى

كما سنتناول أهم من خلال هذا التقرير الشامل العديد من أهم البرامج التي تقدمها قناة المغاربية والتي نالت كامل رضى المشاهد الجزائري، وأيضا تحظى القناة بانتشار واسع بكافة البلدان العربية، ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة سنتناولها تفصيلا.

برنامج الحدث

فبرنامج الحدث هو برنامج يقدم يومياً، ويتميز برنامج الحدث بتناول القضايا الهامة التي تهم المجتمع، كما تستضيف القناة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين من خلال لقاءات حوارية مباشرة ومن خلال المحادثات التليفونية. Advertisements

برنامج تغطية خاصة

ويرصد برنامج تغطية خاصة المناسبات الخاصة والتواريخ المهمة والملفات الشائكة عبر التركيز عليها في عدة برامج متتالية بما يتناسب وأهميتها ويكشف تفاصيلها للمشاهد العادي وللمتخصص..

برنامج صدى الشارع

بشكل تفاعلي يومي يتطرق إلى قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ثم يفتح المجال للمشاهدين ليعبروا عن آرائهم في الموضوع بحرية لا سقف لها إلا التجريح في الأشخاص أو الهيئات أو الدول .

برنامج الأخبار

برقيات إخبارية موجزة تغطي آخر أحداث الساعة في المنطقة المغاربية وبقية العالم .

برنامج قالت الصحف

برنامج يومي يطلع المشاهد على أبرز ما جاء في الصحف المحلية والدولية من أخبار وتحليلات ومقالات رأي لأبرز الكتاب والمحررين المحليين والعالميين.

برنامج صحتك لا بأس

برنامج أسبوعي تفاعلي يهتم بالقضايا الصحية المتنوعة ويعمل على نشر التوعية بها مستضيفا نخبة من المختصين في الطب والتغذية والرياضة. كما يتيح البرنامج الفرصة للمشاهدين للتواصل المباشر مع الضيوف للاستفسار وطلب النصيحة .

برنامج دواكم في يديكم

برنامج أسبوعي يتناول بالشرح والتبسيط التغذية الطبيعية ودرها في الوقاية والعلاج من الأمراض ويقدم نصائح تطبيقية لعلاجات طبيعية خالية من الكيماويات.

تردد قناة المغربية Al Magharibia على النايل سات

الترددات الجديدة نايل سات:

التردد: 11315 عمودي

معامل التصحيح: 6/5

ترميز: 27500

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