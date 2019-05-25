تردد قناة دي ام سي دراما dmc drama على نايل سات ومواعيد مشاهدة زلزال

تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات من أنجح ترددات القنوات الدرامية في الشرق الأوسط، تخصصت قناة dmc drama منذ أن بدأت في عرض وتقديم المسلسلات الدرامية المصرية التي دوما ما تتمتع بصدى جيد وقوي عند المشاهد المصري والعربي، وعلى الرغم من وجود العديد من القنوات المتخصصة في تقديم المسلسلات العربية في مصر مثل قناة سي بي سي دراما وقناة أون دراما وغيرها إلا أن تردد قناة دي ام سي دراما حقق نجاحا كبيرا بالمقارنة بغيرة من الترددات المهتمة بنفس المجال، ومع بداية قناة dmc دراما عرضت القناة مجموعة من المسلسلات العربية القوية جدا كان أبرزها مسلسل الأب الروحي الذي يقوم ببطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما العربي أمثال الفنان محمود حميده والفنانة سوسن بدر وغيرهم.

في هذا المقال سنعرض عليكم تردد قناة دي ام سي دراما dmc drama على نايل سات، كما سنوضح لكم أحدث المسلسلات التي ستعرض على قناة دي ام سي دراما ومنها مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني، بجانب كل هذا سنقدم لكم نبذة حول القناة ونشأتها.

تردد قناة دي ام سي دراما

تشترك مجموعة قنوات دي ام سي الفضائية جميعها في تردد واحد، وبهذا يمكنكم أن تقوموا باستقبال وضبط تردد قناة دي ام سي دراما المنتظر أن تعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني اليوم عن طريق الجدول التالي

القمر التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

ولمزيد من التأكيد نوضح لكم عن طريق الفيديو التالي طريقة ضبط تردد قناة دي ام سي دراما على نايل سات.

قناة دي ام سي دراما

انطلقت قناة دي ام سي دراما في مطلع عام 2017 مع انطلاق مجموعة قنوات دي ام سي الفضائية، دخلت القناة العمل الإعلامي بباقة من أشهر وأقوى المسلسلات المصرية والعربية منها على سبيل المثال لا الحصر مسلسل الطوفان ومسلسل الحساب يجمع ومسلسل الأب الروحي ومسلسل أبو العروسة المنتظر أن يبدأ في عرض الجزء الثاني منة اليوم، هذه المسلسلات القوية لفتت الأنظار للقناة وجعلت من تردد قناة دي ام سي دراما محل اهتمام كل محبي وعشان المسلسلات العربية.

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مسلسلات قناة دي ام سي دراما

استمرارا للتطور التي دوما ما تسعى له مجموعة قنوات دي ام سي الفضائية، نجحت القناة في الفترة الماضية في عرض عدد كبيرة من المسلسلات المصرية المتميزة، ولعل أكثر فترات نجاح قناة دي ام سي دراما كانت في شهر رمضان الماضي حيث عرضت القناة مجموعة من أشهر المسلسلات العربية وهوا ما أدى بدورة إلى منح تردد قناة دي ام سي دراما أفضلية عن غيرة من الترددات العربية، ومن أهم المسلسلات التي عرضت على القناة في رمضان الماضي مسلسل رحيم كما عرضت القناة مسلسل بالحجم العائلي، بجانب هذا قدمت قناة dmc drama مسلسل أمر واقع وأخيرا عرضت القناة مسلسل الرحلة من بطولة باسل الخياط.

مسلسل أبو العروسة على تردد قناة دي ام سي دراما

من أهم المسلسلات التي ساهمت في نجاح تردد قناة دي ام سي دراما مسلسل أبو العروسة الذي يعتبر من أنجح المسلسلات العربية في عام 2018، المسلسل من بطولة الفنان سيد رجب بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر والفنان مدحت شلبي والفنانة نرمين الفيقي، المسلسل يناقش قصة أسرة متوسطة الحال تعيش في منطقة بسيطة يحاول أحد الشباب المنتمين لأسرة غنية الارتباط بابنتهم الطبيبة، وتسير أحداث المسلسل حول قبول ورفض بين العائلتين، المسلسل يصنف من المسلسلات الاجتماعية عرضت قناة dmc دراما الجزء الأول من المسلسل في منتصف عام 2018، وفي محاولة من القناة لاستثمار ما وصل إليه مسلسل أبو العروسة من نجاح ستبدأ اليوم القناة في عرض الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، حيث من المنتظر أن يعرض مسلسل أبو العروسة يوميا من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة مساءا على تردد قناة دي ام سي دراما الذي سبق توضيحه بالأعلى.

جدول مسلسلات دي ام سي دراما

من خلال الجدول التالي نعرض عليكم جميع مواعيد المسلسلات التي سوف تقدم عبر تردد قناة دي ام سي دراما اليوم .

· زلزال · 12:00 صباحًا · رمضان · 01:00 صباحًا [60 دقيقة] · علامة استفهام · 02:00 صباحًا · طلقة حظ · 03:00 صباحًا · باب رزق · 03:30 صباحًا [30 دقيقة] · حكايتي · 04:00 صباحًا · الواد سيد الشحات · 05:30 صباحًا · ابن أصول · 07:00 صباحًا · زلزال · 08:00 صباحًا · ورطة انسانية 3 · 09:00 صباحًا [30 دقيقة] · باب رزق · 09:30 صباحًا [30 دقيقة] · علامة استفهام · 10:00 صباحًا · حكايتي · 11:00 صباحًا · ابن أصول · 12:00 مساءً · زلزال · 01:00 مساءً · ورطة انسانية 3 · 02:00 مساءً [30 دقيقة] · باب رزق · 02:30 مساءً [30 دقيقة] · طلقة حظ · 03:00 مساءً · ابن أصول · 04:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 05:00 مساءً · رمضان · 06:00 مساءً [45 دقيقة] · طلقة حظ · 06:45 مساءً · علامة استفهام · 08:00 مساءً · الواد سيد الشحات · 09:00 مساءً · حكايتي · 10:00 مساءً · ابن أصول · 11:00 مساءً

مسلسل الضوء الشارد على قناة دي ام سي دراما

بجانب عرض المسلسلات الجديدة مثل مسلسل أبو العروسة الذي سبق الحديث عنه، تقدم قناة دي ام سي دراما عدد من المسلسلات التراثية القوية التي تمتلك رصيد من الحب لدى الجمهور المصري، ومن أهم المسلسلات التي تعرض حاليا على تردد قناة دي ام سي دراما مسلسل الضوء الشارد بطولة الراحل ممدوح عبدالعليم والفنان يوسف شعبان والفنان محمد رياض والفنانه منى ذكي، المسلسل يحكي عن صراع السلطة والقوة في الصعيدـ وقد استغلت قناة دي ام سي دراما ما يمتلكه المسلسل من جماهيريه لتعرضه على شاشتها في الوقت الحالي.

تردد قناة النهار دراما

تردد قناة النهار دراما

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488 افقي 27500 3/4

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم وعرض تردد قناة دي ا مسي دراما على نايل سات، كما عرضنا عليكم متابعي موقع عرب فور نيوز مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الذي سيعرض اليوم للمرة الأولى على القناة، ونرجو منكم في حال مواجهة أي مشاكل في ضبط التردد المكور مراسلتنا عن طريق التعليقات وسنجاول العمل على حلها فورا.