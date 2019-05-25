تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات وتردد قناة اون دراما المصرية

تردد قناة ام بي سي دراما واحد من أشهر ترددات مجموعة قنوات mbc السعودية، فقد تم تخصيص قناة ام بي سي دراما لتكون النافذة الدرامية لمجموعة قنوات ام بي سي، حيث تعرض القناة أحدث المسلسلات العربية سواء المصرية أو الخليجية أو السورية كما تعرض بجانب ذلك عدد من الأعمال الدرامية المدبلجة، فمن المعروف ما تمتلكه المسلسلات والأعمال الدرامية من جماهيرية كبيرة لهذا السبب فقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي قناة مخصصة لتعرض المسلسلات يوميا على مدار 24 ساعة، بدأ بث تردد قناة ام بي سي دراما للمرة الأولى في عام 2010 بالتزامن مع احتفالية مرور عشرون عاما على تأسيس مجموعة قنوات ام بي سي.
سنعرض عليكم فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات، كما سنوافيكم بجدول مسلسلات رمضان التي ستعرض على قناة ام بي سي دراما فور إعلانه.
تردد قناة ام بي سي درما
|المنطقة
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الترميز
|معامل التصحيح
|القطبية
|الخليج العربي وتركيا
|11270
|عرب سات بدر 7
|27500
|5/6
|عامودي
|الخليج العربي بلاد الشام وتركيا
|11470
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
|غرب افريقيا
|11559
|نايل سات
|27500
|5/6
|عامودي
كما يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على تردد جميع قنوات ام بي سي على كافة الأقمار الصناعية عن طريق زيارة هذا الموضوع
جدول مواعيد قناة ام بي سي دراما
|لا موسيقى في الأحمدي
|11:59pm
|أمنيات بعيدة
|12:59am
|وما أدراك ما أمي
|02:00am
|عذراء
|02:59am
|أجندة
|03:59am
|إفراج مشروط
|05:00am
|لا موسيقى في الأحمدي
|05:59am
|وما أدراك ما أميأمنيات بعيدة
|06:59am
|إفراج مشروط
|08:00am
|عذراء
|09:00am
|أجندة
|10:00am
|لا موسيقى في الأحمدي
|10:59am
|إفراج مشروط
|11:59am
|وما أدراك ما أمي
|01:00pm
|أمنيات بعيدة
|02:00pm
|أجندة
|02:59pm
|عذراء
|03:59pm
|إفراج مشروط
|04:59pm
|لا موسيقى في الأحمدي
|06:00pm
|أمنيات بعيدة
|06:59pm
|وما أدراك ما أمي
|08:00pm
|عذراء
|08:59pm
|أجندة
|09:59pm
|لا موسيقى في الأحمدي
|11:00pm
|لا موسيقى في الأحمدي
|11:59pm
تردد قناة اون دراما
ضمن الحديث عن تردد القنوات الدرامية لابد أن نذكر تردد قناة اون دراما التي تعد من أقوى القنوات المهتمة بتقديم المسلسلات في رمضان هذا العام، حيث تعرض القناة عدد من أقوى وأكثر المسلسلات المصري شعبية منها مسلسل لمس أكتاف وغيرها من المسلسلات، ويمكنكم التعرف على تردد قناة اون دراما من خلالا الجدول التالي
|تردد قناة اون دراما
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل الخطأ
|نايل سات
|10853
|27500
|أفقي
|5/6
بهذا نكون انهينا من تقديم أحدث ترددات قناة ام بي سي دراما وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال التردد المذكور برجاء ترك تعليق على المقال لنعمل على حله فورا.