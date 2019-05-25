تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات وتردد قناة اون دراما المصرية

تردد قناة ام بي سي دراما واحد من أشهر ترددات مجموعة قنوات mbc السعودية، فقد تم تخصيص قناة ام بي سي دراما لتكون النافذة الدرامية لمجموعة قنوات ام بي سي، حيث تعرض القناة أحدث المسلسلات العربية سواء المصرية أو الخليجية أو السورية كما تعرض بجانب ذلك عدد من الأعمال الدرامية المدبلجة، فمن المعروف ما تمتلكه المسلسلات والأعمال الدرامية من جماهيرية كبيرة لهذا السبب فقد أفردت مجموعة قنوات ام بي سي قناة مخصصة لتعرض المسلسلات يوميا على مدار 24 ساعة، بدأ بث تردد قناة ام بي سي دراما للمرة الأولى في عام 2010 بالتزامن مع احتفالية مرور عشرون عاما على تأسيس مجموعة قنوات ام بي سي.

سنعرض عليكم فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما 2019 على نايل سات، كما سنوافيكم بجدول مسلسلات رمضان التي ستعرض على قناة ام بي سي دراما فور إعلانه.

تردد قناة ام بي سي درما

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

كما يمكنكم متابعينا الكرام التعرف على تردد جميع قنوات ام بي سي على كافة الأقمار الصناعية عن طريق زيارة هذا الموضوع

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جدول مواعيد قناة ام بي سي دراما

لا موسيقى في الأحمدي 11:59pm أمنيات بعيدة 12:59am وما أدراك ما أمي 02:00am عذراء 02:59am أجندة 03:59am إفراج مشروط 05:00am لا موسيقى في الأحمدي 05:59am وما أدراك ما أميأمنيات بعيدة 06:59am إفراج مشروط 08:00am عذراء 09:00am أجندة 10:00am لا موسيقى في الأحمدي 10:59am إفراج مشروط 11:59am وما أدراك ما أمي 01:00pm أمنيات بعيدة 02:00pm أجندة 02:59pm عذراء 03:59pm إفراج مشروط 04:59pm لا موسيقى في الأحمدي 06:00pm أمنيات بعيدة 06:59pm وما أدراك ما أمي 08:00pm عذراء 08:59pm أجندة 09:59pm لا موسيقى في الأحمدي 11:00pm لا موسيقى في الأحمدي 11:59pm

تردد قناة اون دراما

ضمن الحديث عن تردد القنوات الدرامية لابد أن نذكر تردد قناة اون دراما التي تعد من أقوى القنوات المهتمة بتقديم المسلسلات في رمضان هذا العام، حيث تعرض القناة عدد من أقوى وأكثر المسلسلات المصري شعبية منها مسلسل لمس أكتاف وغيرها من المسلسلات، ويمكنكم التعرف على تردد قناة اون دراما من خلالا الجدول التالي

تردد قناة اون دراما القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 10853 27500 أفقي 5/6

بهذا نكون انهينا من تقديم أحدث ترددات قناة ام بي سي دراما وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال التردد المذكور برجاء ترك تعليق على المقال لنعمل على حله فورا.