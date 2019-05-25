تابع.. تردد تايم سبورت Time Sport 2019 الفضائي والأرضي UHF لمتابعة نهائي الكونفدرالية وكأس الأمم...

على البث الأرضي والفضائي، تم إنطلاق القناة المجانية الجديدة تردد تايم سبورت Time Sport 2019 الغير مشفرة على النايل سات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وشبكة إعلام المصريين، من أجل يتم ظهور القناة على الترددات المفتوحة الأرضي الرقمي UHF والفضائي المجاني، وكذلك نتابع معكم البشرى الهامة التي تحملها القناة، والبرامج التي تقدمها في الأستوديوهات التحليليلة الخاصة بها.

أعلن مسئولو القناة عن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر يونيو 2019 على تردد تايم سبورت، وذلك في بشرى هامة للشعب المصري، حيث سيتم إذاعة مباريات كأس الأمم بالمجان، ونتابع معكم كذلك نهائي الكونفدرالية الأفريقي، بين الزمالك ونهضة بركان على القناة حسب الإعلانات الرسمية للقناة، ونرصد معكم العديد من التقارير الشاملة.

تردد تايم سبورت الفضائي

القمر النايل سات التردد 11449 الترميز 27500 الإستقطاب أفقي

تردد تايم سبورت الرقمي الأرضي

من خلال الإيريال العادي يتم إستقبال القناة على حيز 32 UHF وسوف تظهر القناة بشكل واضح عبر هذا التردد، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة، واستعانت القناة بالعديد من المحللين في مصر وبرامج العديد من الإعلاميين مثل أحمد شوبير وسيف زاهر، وتضم الأستوديو التحليلي خالد لطيف وعبد الظاهر السقا، ووليد صلاح الدين وحسن المستكاوي وطه إسماعيل.

وتضم القناة النخبة من المراسلين لتغطية مباريات كأس الأمم المقبلة، وكذلك العديد من المعلقين مثل محمد عفيفي وحاتم بطيشة وأحمد شوبير وعصام عبده، وأيمن الكاشف، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العامة.