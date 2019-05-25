تردد قنوات النهار على نايل سات 2019 وموعد مشاهدة برنامج الزفة

تردد قنوات النهار من أهم الترددات الفضائية في مصر خصوصا مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث أصبحت شبكة قنوات النهار أحد أكبر القامات الإعلامية في مصر في فترة ليست بالبعيدة بسبب قدرتها الكبيرة على جذب العديد والعديد من المشاهدين لديها، بتقديمها لعدد كبير من المسلسلات والبرامج المتميزة انطلقت مجموعة قنوات النهار منذ عام 2011 ومنذ ذلك التوقيت وقد استطاع تردد قنوات النهار الوصول لكافة البيوت المصرية وجذب عد كبير جدا من المشاهدينـ تتكون مجموعة قنوات النهار من عدد من القنوات المتنوعة في عدد من المجالات ومنها قناة النهار اليوم وقناة النهار دراما وقناة النهار سينما وقناة النهار رياضة إلا أن بث هذه القناة قد توقف في مطلع عام 2016.

سنقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز فيما يلي بيان تردد قناة النهار وان كما سنقدم لكم تردد قناة النهار دراما 2019 لأحلى مسلسلات رمضان، بجانب ذلك سنقدم لكم تردد قناة النهار اليوم الفضائية، كما سنعرض أيضا تردد قناة النهار نور على نايل سات.

ترد قناة النهار

ترد قناة النهار تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11488 نايل سات أفقي 27500

تردد قناة النهار دراما

ترد قناة النهار دراما تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11488 نايل سات أفقي 27500

ولمزيد من المعلومات حول تردد قناة النهار دراما يمكنكم زيارة الرابط التالي، كما يمكنكم متابعينا التعرف أيضا على تردد قنوات سي بي سي 2019 من هنا.

جدول مواعيد قناة النهار

· حدوته مُرة · 11:00 صباحًا · ألف هنا · 12:00 مساءً [30 دقيقة] · لقمة هنية · 12:30 مساءً [60 دقيقة] · أكلة بيتي · 01:30 مساءً [95 دقيقة] · سوبر ميرو · 03:05 مساءً · الزوجة 18 · 04:00 مساءً · بكار 2016 · 06:15 مساءً · سوبر ميرو · 06:35 مساءً · الزوجة 18 · 07:30 مساءً · الزفة 3 · 08:30 مساءً [60 دقيقة] · عايشة شو · 09:30 مساءً · حدوته مُرة · 10:00 مساءً · مملكة الغجر · 11:00 مساءً

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برتامج الزفة

تقدم قناة النهار يوميا في رمضان برنامج الزفة في جزءه الثالث، حيث يعرض البرنامج بعض المواقف الطريفة بين الأزواج، يصنف البرنامج من برامج المقالب والكاميرا الخفية وقد حقق البرنامج نجاح كبير في السنتين الماضيتين، واستثمارا لهذا النجاح تعرض قناة النهار حاليا الجزء الثالث منه، ويمكنكم التعرف على موعد عرضه من خلال الجدول السابق توضيحه.

تردد قناة النهار نور

ترد قناة النهار نور تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 12437 نايل سات رأسي 27500

تردد قناة النهار سينما

ترد قناة النهار سينما تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 12437 نايل سات رأسي 27500

تردد قناة النهار اليوم

ترد قناة النهار اليوم تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز 11430 نايل سات رأسي 27500

قدمنا لكم تردد قنوات النهار على نايل سات وفي حال وجود أي أسئلة يسرنا استقبالها فورا عن طريق التعليقات