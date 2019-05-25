“مباشر” تردد تايم سبورت الرياضية||  Time sports الفضائية الرياضية الناقلة لبطولة كأس...

يبدأ اليوم السبت 25 مايو 2019، بث مباراة تايم سبورت، على التردد الأرضي والفضائي، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ينتظر الكثيرين من مشجعي ومتابعي الساحرة المستديرة، من الفرق الإفريقية، والتي يشارك فيها 24 منتخبا إفريقيا متميزا، يتنافسون على كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2019، والتي تقام على الأراضي المصرية.

وتقوم القناة بعمل متابعة مباشرة، على الهواء مباشرة، لكواليس المباريات واللاعبين، وتدريبات الفرق المشاركة، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة، والتي سيشارك فيها نخبة خاصة من المعلقين والمحللين الرياضيين قبل واثناء وبعد كل مباراة.

تردد تايم سبورت

تردد تايم سبورتس الرياضية

تشارك بطولة الأمم الإفريقية هذا العام 24 فرقة رياضية، وذلك بعد اشتراك 16 فرقة رياضية في النسخة الأخيرة للبطولة، وتقوم تايم سبورت الرياضية، المجانية، بالبث الحصري للمباريات، على البث الأرضي والفضائي:

القمر نايل سات التردد الفضائي 11449 التردد الأرضي 32 UHF الاستقطاب أفقي الترميز 27500

المعلقين المشاركين في بث البطولة على تايم

أحمد شوبير

سيف زاهر

تامر صقر

حازم امام

حسني عبد ربه

عماد متعب

عبد الظاهر السقا

جمال الغندور

ويشارك في التعليق على المباريات

حسن شحاته

طه اسماعيل

حسنى عبد ربه واخرين

أهم المعلقين