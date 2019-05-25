طيور بيبي 2019| أحدث تردد قناة طيور بيبي toyor baby على النايل سات

نقدم تردد طيور بيبي لكل أم لديها أطفال وتبحث لهم عن قناة ممتعة، فقناة طيور الجنة بيبي هي احد القنوات التابعة لقناة الأطفال الشهيرة طيور الجنة، ونجد أن قناة طيور بيبي لديها ملايين المعجبين حول العالم من الأطفال الصغار، وتتميز قناة طيور بأنها تصنع محتوى جديد وفريد من نوعه كل يوم، وتفاجئ متابعيها ببرامج وأغاني تخص كل مناسبة من المناسبات التي تمر على الأمة الإسلامية مثل” شهر رمضان الكريم، عيد الأضحى، عيد الفطر، وغيرهم”، كما أنها تقدم البرامج التي يستطيع الطفل من خلالها معرفة اهم التعاليم الإسلامية، والآن أليكم تردد قناة طيور بيبي على النايل سات، تابعونا على عرب نيوز.

تردد قناة طيور بيبي

حيث يمكن استقبال تردد قناة طيور بيبي الآن من خلال الدخول إلى إعدادات الرسيفر الخاص بك، ثم كتابة التردد، ويليها باقي البيانات، ثم البحث عن القناة والحصول عليها بشكل سهل:

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11393 افقي 4\3 27500 نايل سات 11315 افقي 4\3 27500

طيور الجنة بيبي

اهم الأغاني التي تظهر على شاشة طيور بيبي والدروس المستفادة منها: