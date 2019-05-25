طيور بيبي 2019| أحدث تردد قناة طيور بيبي toyor baby على النايل سات

نقدم تردد طيور بيبي لكل أم لديها أطفال وتبحث لهم عن قناة ممتعة، فقناة طيور الجنة بيبي هي احد القنوات التابعة لقناة الأطفال الشهيرة طيور الجنة، ونجد أن قناة طيور بيبي لديها ملايين المعجبين حول العالم من الأطفال الصغار، وتتميز قناة طيور بأنها تصنع محتوى جديد وفريد من نوعه كل يوم، وتفاجئ متابعيها ببرامج وأغاني تخص كل مناسبة من المناسبات التي تمر على الأمة الإسلامية مثل” شهر رمضان الكريم، عيد الأضحى، عيد الفطر، وغيرهم”، كما أنها تقدم البرامج التي يستطيع الطفل من خلالها معرفة اهم التعاليم الإسلامية، والآن أليكم تردد قناة طيور بيبي على النايل سات، تابعونا على عرب نيوز.
تردد قناة طيور بيبي
حيث يمكن استقبال تردد قناة طيور بيبي الآن من خلال الدخول إلى إعدادات الرسيفر الخاص بك، ثم كتابة التردد، ويليها باقي البيانات، ثم البحث عن القناة والحصول عليها بشكل سهل:
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|نايل سات
|11393
|افقي
|4\3
|27500
|نايل سات
|11315
|افقي
|4\3
|27500
طيور الجنة بيبي
اهم الأغاني التي تظهر على شاشة طيور بيبي والدروس المستفادة منها:
- حجا والحمار: الهدف منها التوكل على الله دائما، وقول ” إن شاء الله ” قبل كل شئ.
- حميدو العاق: الهدف منها ضرورة طاعة الوالدين.
- حميدو والقطة: الهدف منها تعلم الرفق بالحيوان.
- عزوز الكسلان: البعد عن الكسل واستعادة النشاط والصحة.
- الدودة: الهدف منها عدم إيذاء مشاعر الآخرين والتنمر عليهم.