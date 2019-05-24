تردد قناة تايم سبورت time sport القناة الناقلة كأس الأمم الإفريقية 2019 : اضبط تردد تايم سبورتس الآن...

افتتاح تردد قناة time sport الرياضية الحديثة على NileSat، لتغطية ونقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها أثناء الفترة من 21 شهر يونيو وحتى 19 تموز في جمهورية مصر العربية، بمشتركة من 24 منتخب إفريقي للمرة الأولى، عقب زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى البطولة، ومن خلال تردد قناة تايم سبورتس الرياضية، سيستمع محبي الساحرة المستديرة كرة القدم بتغطية كاملة لاستعدادات المنتخبات المتأهلة إلى العرس الإفريقي في كرة القدم، والتمتع بمتابعة الماتشات المنقولة على الترددات الأرضية للقناة في مصر، بجوار الاستقبال الفضائي للقناة من خلال تردد time sports، ومتابعة الاستوديوهات التحليلية لجميع مباريات كرة القدم وأحداث المسابقة الرياضية على أجهزة الرسيفر sd أو hd.

قناة تايم سبورت الرياضية الحديثة يبدأ عملها يوم السبت الموافق 25-5- 2019 عبر مجموعة من البرامج الرياضية الأساسية، ومنها البرنامج الرئيسي الاستوديو التحليلي الذي جهز لتغطية البطولة الإفريقية 2019 باستخدام اجدد التقنيات الدولية، وهذا عقب إمضاء البروتوكول المخصص بالقناة بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام أبناء مصر، وكل تلك البيانات سوف يتم الجديد عنها باستفاضة وكيفية عمل القناة، بواسطة استكمال الانطلاق الرسمي للمحتوى الإعلامي الرياضي للقناة السبت 25 مايو.

تردد قناة تايم سبورت time sport

كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت time sport الجديدة على النايل سات، وبالتحدي على أجهزه الاستقبال الرقمية عالية الجودة أو الأجهزة العادية، سنشرحه عقب إدخال قيم التردد على الرسيفر واستقبال القناة.

قناة تايم سبورت ارضي وفضائي القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 القطبية أفقي الترميز 27500

ستتوفر أجهزة استقبال جديدة قبل بطولة أمم إفريقيا لسهول الاستقبال الأرضي للقناة، ولحين توضيح التفاصيل يمكنكم استقبال القناة على النايل سات او التردد الأرضي uhf .