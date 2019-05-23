استقبل “مباشر” تردد قنوات ام بي سي mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

يبحث الآلاف من الجمهور السعودي والخليجي فى السعودية ودول الخليج العربي عن تردد قنوات ام بي سي، فهي تُعد شبكة القنوات الأشهر التى تستحوذ على غالبية الجمهور فى هذه البلاد نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف كلياً عن أي قنوات أخرى.
وتشمل الشبكة قنوات ام بي سي 1 للمنوعات، وام بي سي 2 وام بي سي أكشن وام بي سي ماكس للمحتوي السينمائى والأفلام، وهناك ام بي سي 4 للمحتوى الكارتونى للأطفال، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم جداول بترددات هذه القنوات الشهيرة، فتابعونا.
تردد قناة mbc1
بدأت قناة ام بي سي 1 بثها فى عام 1991م لتقدم محتوى ثقافي ومنوعات، كما أنها تقوم بعرض أفضل المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، ونوضح لكم الآن تردد قناة mbc1 عبر الجدول التالي:
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11470
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|رأسي
تردد قناة mbc2
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11938
|27500- 3/4
|رأسي
تردد قناة mbc action
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11476
|27500- 5/6
|رأسي
|نايل سات
|11470
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|12284
|27500- 5/6
|رأسي
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|رأسي
تردد قناة mbc max
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11938
|27500- 3/4
|رأسي
|عرب سات
|11919
|27500- 3/4
|رأسي
تردد قناة mbc masr
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|المنطقة
|نايل سات
|12015
|27500- 5/6
|رأسي
|مصر
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|رأسي
|دول الخليج
|نايل سات
|11470
|27500- 5/6
|رأسي
|دول لخليج ودول الشام
|عرب سات
|11270
|27500- 5/6
|رأسي
|بلاد الشام وتركيا
|عرب سات
|12284
|27500- 5/6
|رأسي
|غرب افريقيا
|نايل سات
|11559
|27500- 5/6
|رأسي
|غرب افريقيا