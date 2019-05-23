استقبل “مباشر” تردد قنوات ام بي سي mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

يبحث الآلاف من الجمهور السعودي والخليجي فى السعودية ودول الخليج العربي عن تردد قنوات ام بي سي، فهي تُعد شبكة القنوات الأشهر التى تستحوذ على غالبية الجمهور فى هذه البلاد نظراً لما تقدمه من محتوى مختلف كلياً عن أي قنوات أخرى.

وتشمل الشبكة قنوات ام بي سي 1 للمنوعات، وام بي سي 2 وام بي سي أكشن وام بي سي ماكس للمحتوي السينمائى والأفلام، وهناك ام بي سي 4 للمحتوى الكارتونى للأطفال، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم جداول بترددات هذه القنوات الشهيرة، فتابعونا.

تردد قناة mbc1

بدأت قناة ام بي سي 1 بثها فى عام 1991م لتقدم محتوى ثقافي ومنوعات، كما أنها تقوم بعرض أفضل المسلسلات الدرامية المصرية والعربية، ونوضح لكم الآن تردد قناة mbc1 عبر الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11470 27500- 5/6 رأسي عرب سات 11270 27500- 5/6 رأسي

تردد قناة mbc2

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11938 27500- 3/4 رأسي

تردد قناة mbc action

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11476 27500- 5/6 رأسي نايل سات 11470 27500- 5/6 رأسي عرب سات 12284 27500- 5/6 رأسي عرب سات 11270 27500- 5/6 رأسي

تردد قناة mbc max

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه نايل سات 11938 27500- 3/4 رأسي عرب سات 11919 27500- 3/4 رأسي

تردد قناة mbc masr