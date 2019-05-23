ترددات قنوات سي بي سي على نايل سات وتوقيت مشاهدة مسلسل طلقة حظ

مجموعة قنوات سي بي سي واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في مصر والوطن العربي، انطلق تردد قنوات سي بي سي على نايل سات لأول مره منذ قرابة الثمانية أعوام ونصف، ومنذ هذا التوقيت وقد حازت قنوات cbc الفضائية على ثقة الكثير من المشاهدين في الشرق الأوسط أجمع، دخلت مجموعة قنوات سي بي سي المجال الإعلامي المصري بأربعة قنوات تهتم كلا منها بمجال مختلف عن الأخرى، اذ تتضمن المجموعة قناة سي بي سي دراما وهي قناة متخصصة في عرض وتقديم المسلسلات والإعمال الدرامية، كما تتضمن أيضا قناة سي بي سي العامة وهي من قنوات المنوعات، وكذلك تتضمن قناة سي بي سي سفرة التي تختص بتقديم كل ما يهم المرأة من فنون الطبخ ووصفات المأكولات المختلفة، وأخيرا القناة الإخبارية قناة سي بي سي اكسترا الفضائية.

تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على جميع ترددات قنوات سي بي سي على كافة الأقمار الصناعية حيث سنعرض عليكم بيان تردد قناة سي بي سي العامة كما سنتناول تردد قناة سي بي سي سفرة وكذلك تردد قناة سي بي سي دراما وأخيرا سنعرض تردد قناة سي بي سي اكسترا.

تردد قناة سي بي سي دراما

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 11488 (v) 3/4 نايل سات 11919 (h) 5/6

جدول مواعيد قناة سي بي سي دراما

مع بدأ شهر رمضان الكريم أعلنت قناة سي بي سي دراما عن مواعيد عرض مسلسلا رمضان التي ستعرض عليها واليكم بيان بمواعيد تلك المسلسلات

· حكايتي · 12:00 صباحًا · لمس أكتاف · 01:00 صباحًا · علامة استفهام · 02:00 صباحًا · طلقة حظ · [60 دقيقة] · حكايتي · 04:40 صباحًا · علامة استفهام · 05:50 صباحًا · لمس أكتاف · 06:50 صباحًا · بدل الحدوتة تلاتة · 08:05 صباحًا · بركة · 09:15 صباحًا · حكايتي · 10:25 صباحًا طلقة حظ · 11:35 صباحًا · بدل الحدوتة تلاتة · 12:40 مساءً · علامة استفهام · 01:55 مساءً حكايتي · 03:00 مساءً · لمس أكتاف · 04:15 مساءً · طلقة حظ · 05:30 مساءً · رمضان · 06:30 مساءً [30 دقيقة] · طلقة حظ · 07:00 مساءً · بدل الحدوتة تلاتة · 08:00 مساءً · رمضان · 09:00 مساءً [60 دقيقة] · بدل الحدوتة تلاتة · 10:00 مساءً · بركة · 11:00 مساءً

تردد قناة سي بي سي سفرة

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحبح القطبية نايل سات 11488 27500 5/6 أفقي عرب سات 11390 27500 3/4 أفقي

برامج قناة سي بي سي سفرة

· زي السكر · 12:30 صباحًا · برنامج · 01:30 صباحًا [60 دقيقة] · طبخة ونص · 02:30 صباحًا · حكاوي المشاوي · 03:00 صباحًا · الشيف · 03:30 صباحًا · على قد الايد · 04:30 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 05:45 صباحًا · هي وبس · 06:00 صباحًا · زعفران وفانيلا · 08:00 صباحًا · بالصحة والراحة · 09:00 صباحًا · طبخة ونص · 10:00 صباحًا · على قد الايد · 11:00 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:15 مساءً · الشيف · 12:30 مساءً · زي السكر · 01:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحة · 03:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 04:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 05:00 مساءً · شبكة وصنارة · 05:30 مساءً · هي وبس · 06:00 مساءً · زعفران وفانيلا · 08:00 مساءً · على قد الايد · 09:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 10:15 مساءً · أميرة في المطبخ · 10:30 مساءً11:30 مساءً · الشيف · 10:00 صباحًا

تردد قناة سي بي سي

القمر التردد القطبية الترميز نايل سات 11488 H 27500

تردد قناة سي بي سي اكسترا

القمر التردد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488 H 27500 3/4

بهذا متابعينا نكون قناة عرضنا عليكم عرضا موجزا لتردد قنوات سي بي سي المصرية وسنوافيكم بأي تعديل أو تحديث حول أيا منها فور حدوثه.