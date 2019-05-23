الآن اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة رؤيا الأردنية على النايل سات

يمكنكم مشاهدة قناة رؤيا الأردنية بث حي مباشر من هنا بشكل مجاني طول اليوم بدون توقف، أو تقطع للبث لمتابعة لكافة البرامج، والمسلسلات والأخبار في أي وقت وأي مكان أون لاين أو من خلال التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، ويوتيوب، ومن هنا تم تحديث قناة رؤيا الأردنية بتردد جديد على القمر الصناعي نايل سات، ونحن في موقعنا نعرض عليكم التردد الصحيح.

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تردد قناة رؤيا على النايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12398 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Ro´ya“

قناة رؤيا من أهم القنوات الأردنية التي تهتم بعرض العديد من البرامج الحوارية المتميزة وحازت علي نسبة مشاهدة عالية فهي الأكثر مشاهدة في القنوات الأردنية لما تقدمة من مواضيع مختلفة لجميع المجالات، وهيا من القنوات الحديثة نسبيا فتم البث علي الأقمار الصناعية في عام 2011، وأهم أهداف هذه القناة هو نشر الوعي الثقافي بكل احترام للشعب الأردني، واطلاعه علي العالم من خلال البرامج المختلفة، والمتنوعة لكي يصل للمشاهد بكل سهولة، وتتميز القناة بأنها من القنوات المنفتحة بمعني انفتاح ولكن في الحفاظ على القيم والمبادئ، والعادات الأردنية.

تردد قناة رؤيا الجديدة

ومن هنا أهتمت قناة رؤيا بتقديم فقرات للأطفال التي تجعلهم يعرفون العادات والتقاليد من خلال أحب الأشياء إليهم، وهم أفلام الكارتون، والرسوم المتحركة كما أيضا أهتمت القناة بعديد من الأعمال اليدوية، وغيرها من الأمور التي تهتم المرأة بها في حياتها كما أنها تعرض المسلسلات العربية والمصرية والتركية المدبلجة، وأيضا الكورية التي تعرض مسلسل أسطورة البحر الأزرق التي حقق نسبة كبيرة من المشاهدين كما أنها تعرض الأخبار الاقتصادية، والبورصة العالمية.

ولا تنسى محبي الرياضة للكرة العالمية، والمحلية، وأيضا النشرة الجوية من أحوال الجو والطقس، ولم تنسي قناة رؤيا المتعة والتشوق في برنامج أخسر وأربح، وبرامج أخري في تفسير الأحلام، ومن اهم البرامج التي لا غنا عنها لربة المنزل، ولهواة المطبخ، وعشاقه التي تقدم أكلات من مطابخ العالم مثل مطبخ رؤيا، ومندي ونكهات فلكل برنامج منهم لدية نكهة مختلفة عن الآخر .