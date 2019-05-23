تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات الناقلة لأمم أفريقيا مجاناً بث مباشر

تردد قناة تايم سبورت ، يبحث عشاق الكرة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية البطولة وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي لكل مشاهدة البطولة من داخل الأراضي المصرية وخارجها حيث تمتلك مصر حقوق بث وإذاعة المباريات باعتبارها صاحب الأرض والجمهور وسوف تقام المباريات في أربع محافظات داخل أنحاء الجمهورية وهما محافظة القاهرة والسويس والاسكندرية والاسماعيلية.

تردد قناة تايم سبورت Time Sport

أطلقت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي إعلان ترويجي لقناة تايم سبورت التي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية خصيصًا لمتابعة وتغطية مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة المقبلة وقد تم الكشف عن تردد القناة عبر قمر نايل سان الصناعي في هذا الفيديو، ومن المقرر أن تبدأ القناة بثها الأولى يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2019 وسوف تبث القناة بصورة مجانية غير مشفرة.

ستوديو قناة تايم سبورت التحليلي

حرص القائمين على قناة تايم سبورت على التعاقد مع عدد من أبرز وأهم مشاهير الرياضة في مصر وعلى رأسهم حازم إمام نجم فريق الزمالك السابق وأحمد شوبير وعماد متعب وحسن المستكاوي وأيمن الكاشف وغيرهم من ألمع نجوم الرياضة في مصر.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

يذكر أن قناة تايم سبورت Time sport ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد:

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

وقد تم الإعلان عن توفير القناة لخدمة البث المباشر عبر صفحاتها الرسمية وسوف يتم الإعلان عن هذه الصفحات فور الانتهاء منها وسيشمل البث استوديوهات تحليلية للمباريات تضم نخبه من مشاهير وخبراء كرة القدم في مصر.