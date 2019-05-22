قناة rau العراقية المسلسلات التركية 2019… RAU عبر القمر الصناعي النايل سات

قناة rau العراقية للمسلسلات التركية 2019، تقوم قناة rau العراقية ببث المسلسلات العربية، والتركية وحازت على إعجاب نسبة كبير من المتابعين خلال الفترة الماضية، وأصبحت من أفضل القنوات التي تقوم ببث المسلسلات التركية التي يتابعها الآلاف من المشاهدين في المنطقة العربية، وقد توقفت قبل ذلك، ولكنها عادت مرة أخرى يوم 11 مارس 2019، وبدأت مرة أخرى في عرض جميع المسلسلات التركية التي يتابعها المشاهدين للاستمتاع بهذه المسلسلات حيث يمكنكم متابعة هذه القناة على الترددات الجديدة دون حدوث انقطاع أو تشويش البث.

قناة RAU العراقية

هذه القناة تقوم بعرض جميع المسلسلات التركية، والعراقية، ولا تقوم بعرض أفلام ولا أي برامج لهذا حازت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وهذه القناة يوجد لها صفحة على صفحة قناة RAU عبر الفيس بوك، يمكن من خلالها متابعة جميع أخبار هذه القناة، وموعد المسلسلات التي سيتم عرضها على القناة

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تردد قناة RAU على النايل سات

بعد عودة هذه القناة تقوم ببث جميع المسلسلات التركية، والعربية على الترددات الجديدة بدأ جميع المشاهدين بمتابعة هذه القناة، ويمكن متابعتها في منطقة المشرق العربي، حيث يمكنك الآن تنزيل ترددات هذه القنوات على الريسيفر الخاص بكم، والاستمتاع مشاهده القناة، وجميع المسلسلات التركية، والعراقية التي تقوم القناة ببثها لجميع متابعيها.