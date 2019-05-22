تردد قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة القناة الناقلة لمباراة الوداد والترجي التونسي في ذهاب نهائي...

تردد قناة الرياضية المغربية المفتوحة TNT، في ظل متابعة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الوداد والترجي بشكل مجاني، في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث من المنتظر أن يكون تردد قناة الرياضية المغربية المفتوحة، أو تردد قناة الثالثة المغربية TNT، من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019، وهو الأمر الذي تما الإعلان عليه من طرف بعض المواقع الإلكترونية، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل تردد قناة الرياضية المغربية TNT.

تردد قناة الرياضية المغربية TNT

تردد قناة الرياضية المغربية TNT، من المنتظر أن يعرض مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي يوم الجمعة 24-5-2019، ومن المنتظر أن تنطلق متابعة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019 مباشرة يوم الجمعة، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت المغرب المحلي، وفي تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس، وفي منتصف الليل بتوقيت مصر والسودان المحلي.

تردد قناة الرياضية المغربية “الثالثة المغربية” TNT

في هذه الفقرة سنعرض عليكم معلومات تردد قناة الرياضية المغربية TNT، والتي من المنتظر أن تعرض متابعة مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بين الترجي والوداد في مباراة الذهاب.

القناة القمر الصناعي التردد تردد قناة الرياضية المغربية النايل سات 11475 تردد قناة الرياضية المغربية عرب سات 12684 تردد قناة الرياضية المغربية هوت بورد 10873

وكانت قناة الثالثة المغربية TNT قامت في الفترة الماضية، بعرض متابعة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، التي أجريت الأسبوع الماضي بالمغرب، وانتهت بفوز بركان بهدف دو رد، ومن هنا تجدون موعد مباراة الزمالك وبركان في الإياب.

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