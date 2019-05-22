تردد قناة القاهرة والناس 2019 على نايل سات في مصر ودول الخليج العربي

تردد قناة القاهرة والناس المصرية أحد أبرز وأشهر ترددات النايل سات في مصر، تهتم قناة القاهرة والناس بعرض مجموعة مميزة من البرامج المنوعة سواء كانت السياسية أو الفنية أو الرياضية أو الطبية، هذا التنوع المشهود للقناة جعل منها واحده من أولى القنوات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المشاهدين في مصر وفي الدول العربي، وبجانب هذا التنوع في محتوى القناة تقدم قناة القاهرة والناس أيضا مجموعة من المسلسلات العربية وبعض الأعمال الدرامية المتنوعة بهدف جذب عدد أكبر من المتابعين للقناة، انطلقت قناة القاهرة والناس على نايل سات لتبث برامجها في شهر رمضان فقط قبل أن يمتد الأمر لتصبح قناة عامة تبث برامجها طوال أيام السنة.

في هذا الموضوع سنتناول بيان تردد قناة القاهرة والناس رمضان 2019 على نايل سات، كما سنقدم لكل متابعي موقع عرب نيوز عرض لأهم وأبرز مسلسلات رمضان وبرامج رمضان التي تعرض على القناة، كل هذا مرورا بإلقاء الضوء على نشأة القناة وملكيتها وأهم ما يميزها.

تردد قناة القاهرة والناس

يمكن استقبال وضبط تردد قناة القاهرة والناس 2019 عبر القمر المصري نايل سات من خلال البيانات المذكورة في الجدول التالي توضيحه.

تردد القناة 11765 القمر الصناعي نايل سات القطبية أفقي الترميز 27500 معامل التصويب 3/4

تنويه هذا التردد يمكن استقباله في جمهورية مصر العربية وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي.

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قناة القاهرة والناس

تعود ملكية قناة القاهرة والناس لرجل الأعمال المصري والقامة الإعلامية الكبيرة الإعلامي طارق نور، أطلقت القناة في بداية الأمر لتكون قناة رمضانية ترسل برامجها خلال شهر رمضان فقط، كان هذا الأمر قبل عام 2012 قبل أن يتم إرسال تردد قناة القاهرة والناس طوال أيام السنة، جاء ذلك بعد النجاحات التي حققتها القناة بفضل تقديمها لعدد مميز من البرامج والمسلسلات المميزة، ومن أهم عوامل انتشار تردد قناة القاهرة والناس أيضا ظهور عدد كبير من كبار رموز الإعلام في مصر والعالم العربي على شاشتها في بداية انطلاقها منهم الإعلامي الكبير إبراهيم عيسى والإعلامي أسامة كمال وغيرهم.

برامج رمضان على تردد قناة القاهرة والناس

كما هوا معتاد تطل علينا قناة القاهرة والناس في رمضان من كل عام بمجموعة مميزة جدا من البرامج والمسلسلات الشيقة، ومن أهم مسلسلات رمضان التي ستعرض عبر تردد قناة القاهرة والناس هذا العام المسلسل الكوميدي الزوجة 18 من بطولة الفنان المصري حسن الرداد، كما تعرض أيضا القناة مسلسل حدوتة مرة للفنانة غادة عبدالرازق، أما عن البرامج التي ستعرض عبر القناة فستقدم قناة القاهرة والناس برنامج العباقرة 2019، كما سيتم عرض البرنامج المشوق شيخ الحارة للإعلامية بسمة وهبة وهوا برنامج حواري فني يستضيف مجموعة من أبرز نجوم الفن في مصر.

بهذا متابعي موقع عرب نيوز نكون قد قدمنا لكم بيان تردد قناة القاهرة والناس على نايل سات، كما تناولنا بإيجاز بيان أهم برامج ومسلسلات القناة في رمضان 2019، تابعونا دوما للتعرف على أحدث ترددات قناة القاهرة والناس وسنوافيكم بأي تعديل قد يطرأ عليها في المستقبل.