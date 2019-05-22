تردد قنوات ام بي سي mbc في مصر والسعودية لمشاهدة أحدث مسلسلات رمضان 2019

تردد قنوات ام بي سي دئما ما يحظى باهتمام كل المشاهدين العرب وذلك بسبب ما تقدمة مجموعة قنوات mbc من محتوى إعلامي متكامل، حيث تضم المجموعة عدد من قنوات المنوعات مثل قناة ام بي سي مصر وقناة ام بي سي الأولى، كما تضم أيضا مجموعة من قنوات الدراما مثل قناة ام بي سي دراما للمسلسلات، وبجانب كل ذلك تضم أيضا عدد لا بأس به من قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة مثل قناة ام بي سي ماكس وقناة ام بي سي 2 وقناة ام بي سي أكشن، أما عن الأفلام والمسلسلات الهندية فقد كان لها نصيب فيما تعرضه مجموعة قنوات ام بي سي حيث تم تخصيص قناة قائمة بذاتها تختص بكل ما يهم السينما الهندية وهي قناة ام بي سي بوليود الفضائية.
هذا التنوع الكبير جدا والتشعب فيما يعرض عبر مجموعة قنوات ام بي سي جعل من تردد قنوات ام بي سي وسيلة مميزة للترفية والتمتع بمحتوى اعلامي قوى في الوطن العربي، في هذا الموضوع سنقدم لكم بيان جميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية المتاحة حاليا.
تردد قناة ام بي سي
القمر
التردد
الاستقطاب
معامل الخطأ
معدل الترميز
نايل سات
11470
عمودي
5/6
27500
عرب سات
11270
عمودي
5/6
27500
تردد قناة ام بي سي ماكس
القمر
التردد
القطبية
معامل التصحيح
نايل سات
11938
V
3/4
عرب سات
11919
v
3/4
جدول أفلام قناة ام بي سي ماكس
فيما يلي عرض لمواعيد جميع أفلام قناة ام بي سي ماكس اليوم
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Footloose
11:00pm
Hollywood Buzz
12:59am
The Pink Panther
01:29am
The Pink Panther 2
02:59am
Entertainment Tonight
04:30am
National Lampoon’s Animal House
05:00am
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
06:59am
Girl with a Pearl Earring
09:13am
Anna Karenina
10:59am
Rocky IV
12:59pm
Rocky V
02:30pm
Rocky Balboa
04:30pm
Entertainment Tonight
06:29pm
I Am Bolt
07:00pm
Bronson
08:59pm
Anna Karenina
10:29pm
وللمزيد حول تردد قناة ام بي سي ماكس يمكنكم متابعة هذا الموضوع.
تردد قناة ام بي سي بوليود
التردد
القمر الصناعي
القطبية
معامل التصحيح
11938
نايل سات
أفقي
5/6
تردد قناة ام بي سي 4
القمر
التردد
الاستقطاب
FEC
نايل سات
11938
V
3/4
تردد قناة ام بي سي 2
التردد
القناة
القمر الصناعي
القطبية
الترميز
11470
mbc 2
نايل سات
عمودي
27500
تردد قناة ام بي سي 3
تردد القناة
القمر الصناعي
معامل التصحيح
القطبية
معدل الترميز
11938
نايل سات
3/4
رأسي
27500
11919
عرب سات
3/4
أفقي
27500
تردد قناة ام بي سي اكشن
القمر الصناعي
معامل التصويب ومعدل الترميز
القطبية
التردد
عرب سات
27500 5/6
عمودي
12284
عرب سات
27500 5/6
عمودي
11270
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11476
نايل سات
27500 5/6
عمودي
11470
ولمزيد من المعلومات حول تردد قناة ام بي سي اكشن يمكنكم متابعة هذا الموضوع
تردد قناة ام بي سي دراما
القناة
القمر الصناعي
القطبية
التردد
معامل التصحيح
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11938
3/4
ام بي سي دراما
نايل سات
V
11470
5/6
بهذا نكون قد قدمنا لكن تردد قنوات ام بي سي في مصر والسعودية وكل البلدان العربية على كافى الأقمار الصناعية، وفي حال مواجهة أي مشكلات في استقبال ترددات قنوات ان بي سي التى سبق توضيحها يسرنا استقبال اسئلتكم من خلال التعليقات على هذا الموضوع.