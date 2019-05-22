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تردد قناة MBC ام بي سي الأولى على نايل سات وعرب سات وجميع ترددات قنوات ام بي سي

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تردد قناة ام بي سي mbc من أقدم ترددات القنوات الفضائية في الوطن العربي، فلقد انطلقت قناة mbc ام بي سي في عام 1991 لتصبح المنصة الإعلامية الأقوى في الخليج العربي والشرق الأوسط أجمع، ثم بعد ذلك توالى أطلاق قنوات mbc بمختلف اهتماماتها مثل تردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي ماكس، -وسنعرض عليكم متابعينا في هذا الموضوع تردد قنوات ام بي سي بالتفصيل- توفر قناة ام بي سي لمشاهديها باقة من أقوى البرامج الترفيهية والسياسية والإخبارية والرياضية وبرامج المنوعات، هذا التنوع المشهود لما يعرض على القناة أعطى تردد قناة ام بي سي الأسبقية والأفضلية لدى الكثير من مشاهدي التليفزيون في الوطن العربي، كما توفر قناة ام بي سي أيضا العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدم على شاشتها يوميا والتي دائما ما تجعل القناة في محط اهتمام كل مشاهدي الشاشة الصغير في العالم العربي.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم بيان تردد قناة mbc ام بي سي الفضائية على كل الأقمار الصناعية، كما سنتناول بيان أهم ما يعرض عبر شاشة قناة ام بي سي من برامج ومسلسلات بجانب عرض جدول مواعيد القناة اليوم، ثم نتطرق للحديث عن تردد قنوات ام بي سي الفضائية في كل البلدان العربية.

تردد قناة ام بي سي

تمتلك قناة mbc العديد من الترددات والتي ترسلها من خلال عدد من الأقمار الصناعيه، حيث يختلف تردد القناة باختلاف المنطقة التي يتم استقبال إشارتها فيها، ومن خلال الجدول التالي نستعرض سويا متابعينا الكرام بيان تردد قناة ام بي سي الفضائية على نايل سات وعرب سات.

القمر الصناعي التردد القطبية معامل تصحيح الخطأ المنطقة
نايل سات 11470 عامودي 5/6 تركيا وبلاد الشام والخليج العربي
نايل سات 11559 عامودي 5/6 غرب إفريقيا
عرب سات 11270 عامودي 5/6 تركيا وبلاد الشام والخليج العربي
عرب سات 12284 عامودي 5/6 غرب إفريقيا

قناة ام بي سي

كما ذكرنا فأن قناة ام بي سي mbc من القنوات ذات الاهتمامات الإعلامية المتنوعة، حيث تعرض القناة مجموعة من البرامج وأبرزها برنامج صدى الملاعب، كما تتناول القناة عدد من البرامج النسائية والمهتمة بالمرأة مثل برنامج كلام نواعم الذي يعتبر من أكثر أسباب انتشار تردد قناة ام بي سي بين كل السيدات ف الوطن العربي، كما تعرض قناة mbc أيضا بعض البرامج التي تهتم بتقديم المساعدات وأعمال الخير لمشاهديها مثل برنامج صباح الخير يا عرب، وعلى الجانب الترفيهي لم يغفل القائمين على إدارة قناة ام بي سي الفضائية عن تقديم عدد من البرامج الفنية والترفيهية ويأتي على رأسها برنامج the voice الذي أصبح من أكثر برامج المواهب شهرة في مصر والوطن العربي أجمع.

تردد قناة mbc

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تردد قناة ام بي سي على نايل سات وعرب سات

جدول مواعيد قناة ام بي سي

حان الآن الوقت للحديث عن مواعيد جميع البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر تردد قناة ام بي سي اليوم حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الجدول التالي.

مجموعة إنسان 11:59pm
العاصوف 01:30am
دفعة القاهرة 02:15am
عشرين ثلاثين 02:55am
هايبرلوب 02:59am
اللقاء من الصفر 03:34am
رامز في الشلال 04:27am
منابر النور 04:54am
أيكم محمد 05:51am
قلبي اطمأن 05:55am
التجربة 06:11am
هلا برمضان 06:34am
اللقاء من الصفر 07:04am
زلزال 07:59am
حرملك 08:39am
العاصوف 09:29am
هايبرلوب 10:20am
قلبي اطمأن 10:57am
عشرين ثلاثين 11:13am
التجربة 11:20am
مجموعة إنسان 11:44am
أيكم محمد 01:06pm
دفعة القاهرة 01:10pm
أيكم محمد 01:54pm
هلا برمضان 01:58pm
رامز في الشلال 02:27pm
مالك بالطويله 02:54pm
منابر النور 03:01pm
اللقاء من الصفر 03:59pm
05:00pm 05:00pm
قلبي اطمأن 05:30pm
عشرين ثلاثين 05:48pm
05:52pm 05:52pm
هايبرلوب 06:00pm
العاصوف 06:37pm
رامز في الشلال 07:32pm
زلزال 08:05pm
دفعة القاهرة 09:00pm
حرملك 09:55pm
ثواني من فضلك 10:59pm
مجموعة إنسان 11:59pm

تردد قنوات ام بي سي

بعد الانتهاء من عرض وتقديم تردد قناة ام بي سي الأولى التي تعتبر القناة الأم لمجموعة قنوات mbc، سنتناول بالحديث الآن بيان موجز لجميع ترددات قنوات ام بي سي الفضائية مثل تردد قناة ام بي سي اكشن كما نعرض تردد قناة ام بي سي ماكس وأيضا تردد قناة ام بي سي 2 وتردد قناة ام بي سي دراما وغيرها من الترددات المميزة لمجموعة قنوات ام بي سي.

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي أكشن
عرب سات 27500  5/6 V 12284
عرب سات 27500  5/6 v 11270
نايل سات 27500  5/6 v 11476
نايل سات 27500  5/6 v 11470

تردد قناة Mbc action

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد قناة ام بي سي ماكس

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز القطبية معامل التصحيح
11938 نايل سات 27500 v 3/4
11919 عرب سات 27500 v 3/4

تردد قناة ام بي سي بوليود

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح
11938 نايل سات أفقي 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي 2

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح
نايل سات 201 11938 عمودي 27500 5/6
نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي مصر

القمر التردد القطبية معامل التصحيح معدل الترميز المنطقة
نايل سات 12015 عامودي 5/6 27500 مصر
عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 الخليج العربي
نايل سات 11470 عامودي 5/6 27500 الخلج العربي وبلاد الشام
عرب سات 11270 عامودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا
عرب سات 12284 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا
نايل سات 11559 عامودي 5/6 27500 غرب افريقيا

تردد قناة ام بي سي دراما

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية
الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي
الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي
غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

بهذا متابعينا الكرام نكون قد عرضنا عليك تردد قنوات ام بي سي طبقا لأخر تحديث على الموقع الرسمي لها في مصر ودول الخليج العربي ودول غرب إفريقيا، وسنوافيكم متابعينا بتحديث مستمر لجميع ترددات قنوات ام بي سي في حال حدوث أي تعديل أو تغير عليها فورا.

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