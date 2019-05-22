“الآن” تردد قناة أون دراما الجديد … مسلسلات رمضان على قناة ON Drama

مسلسلات قناة ON دراما، قناة أون دراما تقدم بصفة مستمرة وحصرية احدث المسلسلات الدرامية، التي يتابعها عشاق الدراما في كل مكان، حيث تخصصت قناة أون دراما لعرض الدراما المصرية والعربية من كل مكان لتتميز، بتقديم باقة حصرية من المسلسلات الدرامية متنوعة ما بين الرومانسي والاجتماعي والكوميدي، لتكون بحق بيت العيلة العربية، التي يتجمع حولها الأسرة العربية في كل مكان، وسوف نستعرض معكم اليوم قائمة لأحدث المسلسلات المعروضة على شاشة قناة ON دراما المتخصصة، وتوقيت العؤرض والإعادة بتوقيت مصر، كما سنوفر لكم تردد قناة ON دراما، لسهولة استقبال بث القناة عبر القمر الصناعي النايل سات، فتابعونا ومسلسلات قناة ON دراما.

مسلسلات المعروضة على قناة ON دراما تحديث مايو رمضان 2019

تحدث تردد قناة ON دراما عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب 10853 27500 5/6 أفقي

عبر التحديثات مستمرين معكم لعرض أحدث ما تعرضه قناة أون دراما المتخصصة.