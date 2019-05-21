الآن تردد قناة لنا بلس “بلاس” السورية LANA TV “مايو 2019” شعار القناة...

تردد قناة لنا بلس السورية LANA TV وشعارها “لنا ما نرى” والتي تعاظم البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة، فهي قناة حديدة سورية تبث برامجها ومحتواها من خلال قمر نايل سات، ومن خلال هذا التقرير عن قناة لنا السورية وتردداتها، سنوافيكم بكافة تفاصيل القناة، وكيفية مشاهدتها، وكذلك الموقع الرسمي للقناة، وأيضا يمكن مشاهدة ما فاتك من خلال رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك، وكذلك من خلال هذا التقرير يمكن مشاهدة القناة على الإنترنت من خلال رابط البث المباشر المرفق بهذا التقرير الوافي والشامل.

وقناة لنا بلس من القنوات التي ولدت عملاقة، وذلك للمحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد حققت القناة طفرة هائدة في أعداد مشاهديها خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات، فهي تعتبر من القنوات العربية التي تهتم بالقيم العربية، والقناة تابعة لشركة المنبر للإنتاج الإعلامي، وتم البث التجريبي لها في مارس 2019، وتحتفل القناة بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك جميع الفئات العمرية.

تردد قناة لنا بلس السورية LANA TV

وتردد قناة لنا الفضائية متاح عبر تقنية”HD” عالية الجودة، وتبث قناة لنا الفضائية السورية محتواها المتميز على مدار اليوم 24 ساعة بدون انقطاع، كما تعرض القناة العديد من الأعمال الدرامية الشيقة، فالقناة تعرض المسلسلات التلفزيونية الدرامية العربية، كما تقدم القناة أيضا الكثير من البرامج الرائعة، كما أن معظم برامج القناة يتم إنتاجها بواسطة شركة المنبر المالكة للقناة.

كما تتمتع قناة لنـــــا الفضائية السورية بمحتوى إعلامي هادف، حيث يحظى الجانب الاجتماعي للأسرة العربية بكامل اهتمام القائمين على أمر القناة، ويغطي بث القناة جميع البلدان العربية وشمال أفريقيا، أما عن مقر قناة لنا واستوديوهاتها بمدينة بيروت اللبنانية حيث يتم تصوير برامج القناة باستوديوهات القناة ببيروت.

تردد قناة لنا بلس السورية على النايل سات

رابط البث المباشر لقناة لنا http://www.lanacanal.tv/live#LiveStreaming رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك شاهد ما فاتك Advertisements الصفحة الرسمية لقناة لنا السورية على موقع التواصل تويتر رابط الموقع الرسمي لقناة لنا بلس السورية على اليوتيوب

تردد قناة لنا دراما على نايل سات

تحمل قناة لنا السورية شعار “لنا ما نرى”، أو “تلفزيون يفوق التوقعات”، وتبث مجانا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

اسم القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ لنا بلاس Lana Tv نايل سات 12360 عمودي 27500 3/4 لنا بلاس Lana Tv نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4

أشهر برامج قناة لنا بلس السورية

برنامج قصة حلم مع الإعلامية المتألقة رابعة الزيات

برنامج فيه أمل .. مع النجمة أمل عرفة

قد يهمك التعرف على:

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية Al Kass TV نايل سات وعرب سات “تحديث مايو 2019” على جميع الأقمار الصناعية 8 قنوات رياضية

هنا جميع ترددات قنوات القمر نايل سات .. “تحديث مايو 2019” التردد السحري لجلب وتنزيل جميع ترددات قنوات نايل سات بضغطة واحدة .. استمتع معنا بأفضل مشاهدة

نتمنى أن يكون تقريرنا عن قناة لنا السورية قد غطى كل الجوانب التي يبحث عنها المشاهد للقناة والمتابع لموقعنا، كما يسعدنا التواصل مع متابعينا من خلال التعليقات على هذا التقرير، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة,