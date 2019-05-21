استقبل “مباشر” تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd مايو 2019 على كل الأقمار الصناعية

يبحث الملايين من عُشاق ومُحبي كرة القدم في بلادنا العربية عن تردد قناة بي ان سبورت، وهى قناة رياضية تتبع دولة قطر تنقل أبرز المناسبات الرياضية فى الوطن العربى وفى العالم بالإضافة إلى شرائها لحقوق بث مباريات أعظم الدوريات العربية والعالمية، على سبيل المثال فهى تملك حق بث مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني في منطقة الشرق الأوسط.
وهذا ما جعلها تتربع على عرش القنوات الرياضية فى الوطن العربي، ولهذا نكتب لكم هذا المقال فى موقعنا “عرب نيوز” لنعلمكم تردد قناة بي ان سبورت، فتابعونا.
تردد قناة بي ان سبورت
مع ازدياد شعبية كرة القدم في العالم، وخاصة في منطقتنا العربية حتى أصبحنا نرى كرة عربية وخليجية على مستوى عال جداً أصبح من الضروري أن توجد قنوات تتخصص فى هذا المجال، وكانت قنوات بي ان سبورت من أوائل القنوات التى بدأت فى نقل أبرز المباريات مع استوديوهات تحليلية تضم الكثير من نجوم الكرة العربية لتحليل أداء الفرق فى المباريات، وقد استعانت القناة بأبرع معلقين رياضيين فى مصر والوطن العربي مثل عصام الشوالي ورؤوف خليف وغيرهم ممن يمتعونا بصوتهم وتعليقهم الرائع، وكما وضحنا لكم تردد قناة السعودية الرياضية، الآن نوضح لكم تردد قناة bein sport عبر الجدول التالي:
تردد قنوات ـ beIN SPORTS المفتوحة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|11084
|27500- 5/6
|أفقي
|نايل سات
|12264
|27500- 2/3
|أفقي
|نايل سات
|12245
|27500- 3/4
|رأسي
|عرب سات
|12379
|27500- 5/6
|أفقي
|سهيل سات
|11547
|27500- 5/6
|رأسي
|سهيل سات
|11566
|27500- 2/3
|أفقي
ترد قنوات beIN SPORTS الإخبارية الرياضية المفتوحة
|القمر
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|12245
|27500- 2/3
|أفقي
تردد قنوات beIN SPORTS المشفرة على النايل سات
|القمر
|القناة
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|نايل سات
|Bein sport HD 1
Bein sport HD 2
Bein sport HD 3
Bein sport HD 4
|12264
|27500- 2/3
|أفقي
|نايل سات
|Bein sport HD 5
Bein sport HD 6
Bein sport HD 7
Bein sport HD 8
|12475
|27500- 2/3
|أفقي
|نايل سات
|Bein sport HD 9
Bein sport HD 10
Bein sport HD 1 MAX
Bein sport HD 1 MAX
|12245
|27500- 2/3
|أفقي
تردد قنوات الـ beIN SPORTS المشفرة على قمر سهيل سات
|القمر
|القناة
|التردد
|معامل الترميز
|الإتجاه
|سهيل سات
|Bein sport HD 1
Bein sport HD 2
Bein sport HD 3
Bein sport HD 4
|11547
|27500- 2/3
|رأسي
|سهيل سات
|Bein sport HD 5
Bein sport HD 6
Bein sport HD 7
Bein sport HD 8
|11585
|27500- 2/3
|رأسي
|سهيل سات
|Bein sport HD 9
Bein sport HD 10
Bein sport HD 11
Bein sport HD 12
|11642
|27500- 2/3
|أفقي
|سهيل سات
|BeIN SPORTS 17 HD
BeIN SPORTS NBA
beIN SPORTS الأخبارية
|11566
|27500- 2/3
|أفقي
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