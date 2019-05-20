“الآن” أحدث تردد قناة كركوك العراقية على القمر الصناعي نايل سات

يهتم الكثير بمتابعة تردد قناة كركوك الجديد على النايل سات، وأيضا الياه سات، وهذه القناة من إحدى القنوات العراقية التي تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة، والتي يهتم بها الكثير من العراقيين حيث تقوم بتقدم البرامج السياسية الهامة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم النشرة الإخبارية بشكل دائم طوال اليوم، ويتم بثها لمدة 24 ساعة دون حدوث توقف أو تشفير للبث، ويتابعها الكثير من المشاهدين في العراق، وخارجها.

تردد قناة كركوك العراقية

يمكن لجميع متابعين قناة كركوك العراقية تنزيل هذا التردد الخاص بهذه القناة على الرسيفر حتى يتمكن الجميع من متابعة القناة بشكل أفضل دون أن يحدث تقطيع أو تشويش البث أثناء متابعة البرامج الهامة التي يتم إذاعتها على هذه القناة، وسوف نتعرف الآن على التردد الجديد لقناة كركوك.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11137 (H) 27500 – 5/6 HD ياه سات 12054 (H) 27500 – 5/6 SD

قناة كركوك العراقية

تعمل هذه القناة على تقديم أهم الخدمات التلفزيونية التي يهتم بها جميع المشاهدين في العراق، وخاصة أنها تهتم بجميع الأحداث الهامة التي تحدث في محافظة كركوك العراقية، بالإضافة إلى أنها تقوم بعمل بث مباشر أون لاين على القمر الصناعي Eutelsat 8 West B وتقوم بعرض البرامج الهامة التي تتحدث عن نظام الحكم الحالي الموجود في العراق، وأهم القضايا الساخنة، والأحداث الحصرية على مدار اليوم التي تذاع على قناة الكركوك.