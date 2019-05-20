تردد قناة زي ألوان 2019 لمشاهده مسلسل قلبي بريء على نايل سات وعرب سات، تعد من أقوى واهم الترددات التي يتم البحث عنها من قبل عشاق الدراما الهندية ومتابعيها، حيث استطاعت الوصول إلى قائمه القنوات في اقل وقت ممكن من بين القنوات التي تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية المدبلجه للعربية، وأدي انتشار تردد قناة زي ألوان إلى جذب الانتباه لكثير من المشاهدين للدراما بوليوود، كما أنها ساعدت في زيادة شعبية الأفلام والمسلسلات الهندية .

تردد قناة زي ألوان 2019 الجديد

القمر التردد معامل الخطأ الترميز نايل سات 11938 V 3/4 27500 عرب سات 12111 V 3/4 27500

قناة زي ألوان للأفلام الهندية والمسلسلات الهندية

بدأت القناة بالعمل في عام 2012، هو متخصصة في عرض الأفلام الهندية المترجمة إلى اللغة العربية، وعرض المسلسلات المدبلجه للغة العربية، ومنذ بداية قناة زي ألوان لاقت الكثير من الاستحسان من قبل متابعي الأفلام والمسلسلات الهندية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك نتيجة لما تتميز به المسلسلات والأفلام الهندية من محتوى مميز وشيق يعمل على لفت انتباه المتابعين حيث أن هذا المحتوى دفع عشاق الدراما الهندية للبحث عن تردد قناة زي ألوان حتى يتم الاستمتاع بما يتم عرضها على القناة، وأيضا الي ما اكتسبته المسلسلات الهندية والأفلام من شعبيه، وأيضا قد حققت الرقصات الهندية والأغاني المتميزة مزيد من الشعبية الكبيرة عند الكثير من المشاهدين والمتابعين العرب.

وذلك نتيجة للموسيقى الممتعة والجذابة التي تقدمها ، وأيضا ورقصات تحتوي على حركات ملفته للانتباه، وبجانب عرض القناة للأفلام الهندية المتميزة تقوم بعرض عدد كبير من المسلسلات الهندية وأيضا المسلسلات الهندية الرومانسية التي يهتم بها الكثير من المشاهدين العرب .

مسلسلات قناة زي ألوان

تقوم القناة بعرض مجموعة من المسلسلات العربية والهندية الهامة والشهيرة من خلال ترددها الجديد مثل مسلسل حريم الشاويش و مسلسل بانتظار أمل بالاضافه إلى تقديمها مسلسل أيوب و مسلسل الرحلة، وأيضا المسلسل الهندي حب مشروط بالاضافه إلى كثير من المسلسلات التي عملت على مساعدة القناة في التألق والانتشار، وأيضا القناة تقوم بعمل عرض لمسلسل حريم الشاويش يوم الجمعة والسبت من الأسبوع، وأيضا عرض مسلسل عطر الشام يوم السبت والأحد، بالإضافة إلى عرضها لمسلسل طاقه نور .

جدول مواعيد قناة زي ألوان