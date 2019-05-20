استقبل “مباشر” تردد قناة ام بي سي 1 mbc مايو 2019 على النايل وعرب سات

يبحث الملايين من الجمهور الخليجي في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج عن تردد قناة ام بي سي 1، وهى قناة منوعات ترفيهية بإمتياز، وتقدم للجمهور العربي برامج ومسابقات ترفيهية عديدة، وتخاطب شرائح عمرية مختلفة صغار وكبار.

وتُراعي فى المحتوى الذى تقدمه أن يكون فى إطار القيم والعادات العربية التى تربينا عليها، وهذا جعلها قناة الأسرة العربية الأولى، ونوضح لكم من خلال مقالنا اليوم عبر موقعنا “عرب نيوز” تردد قناة ام بي سي 1، فتابعونا.

تردد قناة ام بي سي 1

كانت الإنطلاقة الأولى لقناة ام بي سي 1 فى عام 1991م، ومنذ ذلك الوقت وهى تقدم محتوى هادف ثقافي واجتماعي وترفيهي، بالإضافة إلى عرضها مجموعة من أبرز المسلسلات الدرامية الجميلة، وتستطيع أن تلاحظ العدد الضخم الذى يجاوز ملايين المشاهدات للقناة خلال شهر رمضان بسبب عرض القناة لأجمل باقة من مسلسلات الدراما المصرية والخليجية والعربية، ونوضح لكم الآن تردد قناة mbc1 على أقمار النايل وعرب سات عبر الجدول التالي: