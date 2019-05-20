استقبل “مباشر” تردد قناة الكويت الأولى Kuwait TV مايو 2019 على قمر النايل سات

نستطيع أم نقول أن تردد قناة الكويت يُعد من القنوات الأولى والأكثر شعبية وانتشاراً داخل البيوت والأسر الكويتية داخل حدود الدولة، بالإضافة إلى أن القناة تتبع الحكومة الكويتية من خلال وزارة الإعلام.

تُعد قناة الكويت من أقدم القنوات الموجودة في الكويت والخليج حيث تم اطلاق بثها لأول مرة عام 1961م، ولهذا كان من الهام لنا فى “عرب نيوز” توضيح تردد قناة الكويت لكل متابعينا من الخليج والوطن العربي، فتابعونا.

تردد قناة الكويت

تهدف قناة الكويت منذ بداية تأسيسها أن تكون منبر إعلامي يتمتع بالمصداقية فى كل ما تنقله من أخبار فى جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والرياضية، وجدير بالذكر أن القناة أصبحت مصدر رسمى للأخبار لمن يبحث عما يدور بالكويت من خارج البلاد، ونوضح لكم الآن تردد قناة الكويت على قمر النايل سات كالتالي: