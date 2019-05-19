تردد قنوات بي ان سبورت”beIN Sports” الجديد 2019 الناقلة للمباريات العالمية

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تردد قنوات بي ان سبورت “beIN Sports” و الذى يبحث عنها جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تعرض قنوات بي ان سبورت معظم البطولات العالمية القوية، مثل بطولة كأس العالم، وبطولة أوروبا، و كأس أسيا و كاس أفريقيا، و كأس العالم للقارات، كما تنفرد beIN Sports بنقل مباريات أبطال أوروبا للأندية، بطولة أفريقيا لأبطال الدورى، كأس أندية أسيا، كما تعرض القنوات معظم الدوريا القوية، مثل الدورى الانجليزى، و الدورى الأسبانى، كما تعرض مباريات الدورى الايطالى.
تردد قنوات بي ان سبورت beIN Sports على نايل سات.
نعرض لكم ترددات القناة على القمر المصرى النايل سات
|التردد
|الاستقطاب
|FEC
|القنوات المشفرة
|12730
|رأسى
|2/3
|bein sports hd 1-2-3-4
|12475
|رأسى
|2/3
|bein sports hd 5-6-7-8
|12475
|رأسى
|2/3
|bein sports hd 9-10-11-12 movies 4
|11642
|رأسى
|2/3
|bein sports hd 13-14-15-16
|12730
|رأسى
|2/3
|bein sports hd 17 NBA الاخبارية
تردد قناة بي ان سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية
تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات هو 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.
تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.
تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.
تردد قناة بي ان سبورت عل القمر العرب سات 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.
تنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم.
تُذاع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، و تذيع قناة بى ان سبورت الرياضية جميع مباريات الدورى الانجليزى، كأس الاتحاد الانجليزى، كما تذيع القنوات القطرية مباريات الدورى الأسبانى لكرة القدم مباريات نادى برشلونة و ريال مدريد و اتلتيكو مدريد و سلتافيجو و فالنسيا، كما تذيع أيضا مباريات دورى أبطال أوروبا بطولة الكبار ريال مدريد و برشلونة و مانشستر سيتى و ليفربول.
قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة سوف تنقل مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، كما تنقل قنوات بى ان سبورت القطرية مباراة كرة القدم بين الزمالك و نصر حسين داى.
قنوات بى ان سبورت الرياضية تنقل اليوم الجمعة 15 فبراير مباريات الدورى الايطالى لكرة القدم.
اليوم 18/2/2019 ستنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي على beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف
سيتم اليوم الثلاثاء 19 فبراسر نقل مباراة ليفربول و بايرن ميونخ على قناة beIN SPORTS HD 2 و سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق حفيض دراجى
مباراة الزمالك و بيترو أتلتيكو فى الكونفيدرالية الأفريقية سوف تذاع على قناة beIN SPORTS HD 1
سيتم نقل مباراة ليفربول اليوم فى الدورى الانجليزى لكرة القدم على beIN SPORTS HD
مباراة ريال مدريد و أياكس أمستردام سيتم نقلها اليوم الثلاثاء على 1 beIN SPORTS HD
سوف يتم نقل مباراة ليفربول اليوم فى الدورى الانجليزى لكرة القدم على 2 beIN SPORTS HDقنوات بى ان سبورت الرياضية سوف تنقل اليوم الأربعاء مباراة ليفربول و بايرن ميونخ مباراة العودة فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا.
تنقل قنوات بى ان سبورت مباريات الدورى الانجليزى و الفرنسى و الايطالى و الاسبانى و ايضا الدورى الالمانى
سوف تنقل قناة beIN SPORTS HD 2 مباراة ليفربول و توتنهام فى الدورى الانجليزى لكرة القدم الجولة الثانية و الثلاثون.
مباراة الاهلى و صنداونز فى اياب دور الثمانية لدورى أبطال أبطال أفريقيا على beIN SPORTS HD 1
مباراة الزمالك و النجم الساحلى فى الدور نصف النهائى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية مباراة الذهاب سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 1.
مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربى مباراة الذهاب فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، التى سوف تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت المغرب و الجزائر.