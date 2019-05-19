تردد قناة المجد العامة Al majd TV مايو 2019 قناة القرآن الكريم “قرآن يتلى أناء الليل وأطراف...

تردد قناة المجد العامة Al majd TV وتردد قناة المجد للقرآن الكريم والتي يتعاظم البحث عنها خلال الفترة الماضية، ومن الجدير بالذكر أن قنوات المجد تبث محتواها الإعلامي المتميز من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات وكذلك من خلال القمر عرب سات تحت شعار قناة المجد العامة، فالقناة تندرج تحت الإعلام الهادف صاحب الرسالة الإعلامية، فهي قناة تتميز بالتنوع في محتواها الذي يناسب جميع الشرائح العمرية، وتهتم القناة بالأحداث والأخبار العربية والعالمية بجانب محتواها الديني المنضبط، كما تهتم القناة بالبرامج الاجتماعية والأسرية، لذلك حظيت قناة المجد العامة بانتشار جيد بمعظم البلدان العربية.

لذلك قررنا إعداد هذا التقرير الذي يبين كيفية الخصول على مشاهدة عالية الجودة لقناة المجد العامة، فقناة المجد Almajd يمكن الاستماع من خلاها لتلاوة متميزة للقرآن الكريم على النايل سات وعرب سات، فشعار قناة المجد هو “قران يتلى اناء الليل وأطراف النهار”.

أما عن الدولة التي تبث القناة محتواها منها فهي المملكة العربية السعودية، وقد انطلق البث الأول للقناة يوم 17 أغسطس 2004 والموافق غرة رجب عام 1425 هـ، وبذلك تحتفل القناة بمرور 15 عام على انطلاق بثها التجريبي، وتتميز قناة المجد بكونها قناة مجانية مفتوحة دون تشفير.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة نايل سات 12053 أفقى 27500 3/4 SD نايل سات 12054 أفقى 27500 3/4 SD

نبذة عن قناة المجد العامة

أما عن قناة المجد العامة فالقناة تندرج تحت قائمة القنوات العائلة تقدم محتوي يناسب جميع الأعمار بالأسرة العربية، وذلك من خلال برامج متنوعة، كما تزخر القناة بالبرامج الإخبارية، ولم تنسى القناة الأطفال، فأعدت للطفل العربي العديد من البرامج الترفيهية وكذلك برامج المسابقات، وتبث قناة المجد محتواها على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع.

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أهم برامج قناة المجد

برنامج قرة عين.

برنامج في الدائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج ساعة حوار.

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج القطوف الدانية.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج غزة شموخ وعزة.

برنامج فضاء المشاهدين.

تردد قناة المجد على عرب سات اسم القناة على قائمة القنوات “Al Majd“

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح التقنية والجودة عرب سات 12475 V 27500 3/4 SD

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ونأمل أن نكون قد وفينا بعرض موجز وشامل لتردد قناة المجد الفضائية للقرآن الكريم، وفي حال أي استفسار أو تساؤل يسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب على جميع الاستفسارات تباعا.