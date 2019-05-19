تردد قناة دعوة الفضائية .. ترددات قناة TRT1 LIVE نايل سات مايو 2019

تردد قناة دعوة والتي يمكن من خلالها مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 147 من هذا الجزء،أما عن قناة دعوة فهي في الأساس وتقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفة مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوية.

وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.

تردد قناة دعوة 2019

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# Advertisements رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية

التردد 110544معامل الترميز 30000

الاستقطاب V

القمر Türksat 42°E

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ومن خلال الجدول السابق يمكنكم مشاهدة ومتابعة قناة دعوة الدينية المتميزة، كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الدرامي التركي التاريخي، كما يمكنكم أيضا مشاهدة ومتابعة البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، وكذلك البرامج الدينية المتميزة، وتحرص القناة أيضا على تقديم البرامج التربوية التي تربي النشأ على التقاليد والقيم الإسلامية الصحيحة.