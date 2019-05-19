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استقبل “مباشر” تردد قناة الكاس الرياضية Alkass sport مايو 2019 على النايل وعرب سات

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يبحث الآلاف من داخل دولة قطر عن تردد قناة الكاس ، وهي قناة رياضية قطرية تبث مباريات الدوري القطري “دوري نجوم قطر”، وبجانب هذا تنقل أبرز الأخبار الرياضية التى تحدث يومياً من مناسبات ومؤتمرات وانتقال لاعبين وغيرها.

وقد اشتهرت قناة الكاس رغم وجود منافسة قوية مع قنوات بي ان سبورت، ولكنها نجحت فى أن تضع نفسها على الساحة الرياضية، ونوضح لكم فى هذا المقال من خلال موقعنا “عرب نيوز” تردد قناة الكاس الرياضية، فتابعونا.

تردد قناة الكاس الرياضية

فى الآونة الأخيرة بدأت أنظار الجمهور الرياضي العربى والخليجى تتجه إلى قطر خاصة بعد أن نجحت دولة قطر فى استضافة كأس العالم 2022، تلك البطولة العالمية التي تُعد أكبر بطولة كرة قدم، هذا ويتمتع دوري نجوم قطر بالكثير من المتعة والإثارة، وكل هذا تجدونه فى قنوات الكاس الرياضية التي تبث وتملك حقوق الدوري القطري، ونوضح لكم الآن تردد قناة الكاس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر التردد معامل الترميز الإتجاه
نايل سات 11919

12419

27500- 3/4

27500- 5/6

أفقي
عرب سات 12245 27500- 5/6 رأسي
بدر 6 12418 27500- 5/6 أفقي
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