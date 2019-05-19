تردد قناة ناشونال جيوجرافك أبو ظبي على نايل سات لمتابعة فيلم مملكة القرود

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي الإماراتية حاليا يعتبر التردد الأهم بين ترددات قنوات الأفلام الوثائقية على نايل سات، تتبع قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي مؤسسه دبي للأعلام وقد اهتمت القناة بتقديم أفلام الحياة البرية والأفلام الوثائقية عن الحروب، والأفلام المتخصصة في عالم البحار والتكنولوجيا وعالم الحيوان والعديد والعديد من الأفلام التي تهدف إلى تنوير وتثقيف المستقبل وإمداده بالكثير من المعلومات الجديدة، هذه النوعية من الأفلام والبرامج المعروضة على القناة هي السبب الرئيسي وراء جعل تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي أحد أهم الترددات في دولة الإمارات والخليج العربي عموما.

فيما يلي بيان بأحدث ترددات قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي على كل الأقمار الصناعية في الوطن العربي بجانب تقديم موجز لبعض أفلام القناة وما تعرضه، كما سنعرض على حضراتكم أهم الأهداف التي تحاول قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي الوصول إليها من خلال ما تعرضه من أفلام وثائقية على شاشتها.

قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي بات فرصه ووسيلة جيده لكل من يهتم بتثقيف نفسه عن طريق الأفلام الوثائقية كمان أصبح من أهم وسائل كسب المعلومات للكثير من المتابعين الباحثين عن الوصول إلي مصدر للمعلومات يثقون به، فتقدم قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي مختلف أنواع الأفلام والبرامج الوثائقية وهوا ما يضعها في نصب اهتمام الكثير والكثير من المشاهدين بمختلف اهتماماتهم.

قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي هي ثمرة إنتاج التعاون المشترك بين مؤسسه دبي للأعلام وبين قناة ناشونال جيوجرافيك العالمية، وقد نتج عن هذا التعاون خروج أهم القنوات الوثائقية في العالم العربي، تبث القناة جميع أفلامها بدون تشفير وبصورة مجانية إذ تهدف القناة إلى تنمية تفكير المشاهد العربي ومنحه الفرصة للتدبر والتفكير في العالم من حوله في شتى المجالات، يأتي ذلك عن طريق تقديم مجموعه من أذكى البرامج المواد الإعلامية التي تتيح له الفرصة الجيدة للتدبر واكتساب قدرات الله في خلقه، هذه الأهداف السامية وراء إنشاء القناة دفعت تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي على نايل سات وعرب سات إلى ما حققه من نجاح مبهر في الفترة الحالية.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك الجديد 2018 على نايل سات وعرب سات تعرضه على كل متابعينا في العرض التالي.

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تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

القمر التردد معامل الخطأ نايل سات 12226 (h) 3/4 عرب سات 11804 (h) 3/4

بهذا نكون قد عرضنا لكل عشاق ومتابعي الأفلام الوثائقية التردد الأبرز عربيا في هذا المجال، كل ما يتبقى هوا استقبال تردد قناة ناشونال جيوجرافيك كما ورد لمشاهدة كل جديد على القناة.

أفلام قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

تهدف قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي دائما إلى حسن اختيار ما تعرضه وتقدمة من برامج على شاشتها، ولعل ذلك من أهم الأسباب التي وضعت تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي ضمن أكثر الترددات بحثا في الوطن العربي، ومن أهم الأفلام الوثائقية المقدمة حاليا عبر القناة فيلم سمكة التونة العنيده، وفيلم ليلة قتال الحيوانات الذي يقدم كل أحد عبر تردد قناة قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي في تمام الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات، كما تعرض القناة الفيلم الوثائقي تحقيقات الكوارث الجوية وهوا فيلم يتناول بالتحقيق والتفصيل أسباب وقوع بعض الكوارث الجوية وكيفية تفاديها في المستقبل، وبجانب كل هذا تعرض القناة أيضا فيلم المستكشف وفيلم مسجون في الغربة وغيرها من الأفلام الوثائقية المميزة المقدمة عبر القناة.

مواعيد أفلام اليوم عبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي

ستعرض قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي مجموعة من أشهر الأفلام الوثائقية عبر ترددها السابق توضيحه، وفيما يلي بيان بمواعيد عرض اليوم

· الثمانينات : العقد الذي تطورنا فيه · 11:00 صباحًا [60 دقيقة] · ملفات الغذاء – دليل الرجيم النهائي-هل أنت مدمن وجبات خفيفة؟ · 12:00 مساءً [60 دقيقة] · المستكشف · 01:00 مساءً [60 دقيقة] · تحقيقات الكوارث الجوية · 02:00 مساءً [60 دقيقة] · ملفات الغذاء – دليل الرجيم النهائي-هل أنت مدمن وجبات خفيفة؟ · 03:00 مساءً [60 دقيقة] · مملكة القرود 04:00 مساءً [60 دقيقة] · أمن المطارات: كولومبيا · 05:00 مساءً [60 دقيقة] · القبض على المهربين: مطار جون إف كينيدي · 06:00 مساءً [60 دقيقة] · ثعابين في المدينة · 07:00 مساءً [60 دقيقة] · مستشفى المعجزات · 08:00 مساءً [60 دقيقة] · أساليب البقاء – الصين · 09:00 مساءً [60 دقيقة] · أمن المطارات: كولومبيا · 10:00 مساءً [60 دقيقة] · القبض على المهربين: مطار جون إف كينيدي · 11:00 مساءً [60 دقيقة]

في النهاية نرجو من كل متابعينا في حال وجود أي مشاكل في استقبال تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي السابق توضيحه ترك تعليق أسفل المقال، وسنوافيكم من جانبنا بأي تعديل قد يطرأ في المستقبل على أيا من ترددات قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي.