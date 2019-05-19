تحديث”الأن” هنا تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي النايل سات/ لمتابعة أخبار...

قناة بي إن سبورت الإخبارية، هي القناة الأشهر علي الساحة الأن، حيث تقدم كل جديد ومميز من الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية، وهي من باقة بي إن سبورت المتخصصة ،فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم، وتم إفتتاحها في 2011، وتخصصت في تقديم البرامج التحليلية والنقاشية في مجال الرياضة، وتتميز بتقديم الأخبار الرياضية علي كل رأس ساعة، من أهم وأخر الأخبار الرياضية سواء المحلية والعالمية، مع تقديم ملخص للمباريات مع تحليل للفنيات، وتغطية من قلب الحدث للمسابقات الكبري.

تقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية، أهم وأخر الأخبار الرياضية، سواء المباريات المقامة يومياً، أو النتائج الخاصة بالمنافسات الرياضية، ونقل أهم الفاعليات والمناسبات الرياضية أول بأول ويتم تغطية الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني والفرنسي تغطية شاملة وتعريف مشاهدين القناة بكل ما يحدث في هذة الدوريات من إنتقالات لاعبين ومدربين.

المباريات المقامة اليوم “الكونفيدرالية الإفريقية”

الزمالك/ نهضة بركان الساعة 11,59 مساءاً ذهاب النهائي

أعلنت نتيجة قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية ونتج عنها، الزمالك ضد حسنية أغادير، الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي، نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني، الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي، وتم إعلان نتيجة دور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، حيث نتج عنها مواجهات نارية بين كلا من، الترجي التونسي ضد حوريا كوناكري الغيني، الوداد المغربي ضد سيمبا التنزاني، مازيمبي الكنغولي ضد شباب قسنطينة الجزائري، الأهلي المصري ضد صن داونز الجنوب إفريقي، ونتابع معكم كل جديد وحصري تقدمه قناة بي إن سبورة الإخبارية.

نقلت قناة بي إن سبورت الإخبارية يوم الأربعاء 20/3/2019، فاعليات قرعة دور الربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا، وقرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، في تمام الساعة 6,30 مساءاً بداءً بقرعة الكونفيدرالية ثم دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ممثلين عن الفرق المؤهلة.

قامت قناة بي إن سبورت الإخبارية بنقل فاعليات قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتنافس فيها 8 أندية من العيار الثقيل لتحقيق لقب البطولة الأشهر عالمياً، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة بين الفرق المتبقية من دور ال16، وهي مواجهة بين فريق ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وأياكس أمستردام الهولندي مع يوفنتوس الإيطالي، وقد تحدد يومي 9و10 أبريل المقبل موعد لقاء الذهاب ربع النهائي، ويومي 16و17 أبريل للقاء الإياب.

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وتهتم قناة بي إن سبورت الإخبارية، بأهم وأخر الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، وتقدم متابعات للمسابقات الدولية والبطولات العالمية، وخاصاً بطولات كرة القدم لترضي عشاق الكرة المستديرة، هذا الجمهور الكبير والمنتشر حول العالم.

وتقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية، متابعة مستمرة لأخر وأهم الأخبار الرياضية، علي الساحة المحلية والعالمية ومنها أخبار الدوري القطري وأخبار نجوم قطر المحترفين دوليين، ونحن نوفر لمتابعينا علي موقعنا التردد الصحيح للقناة لسهولة ضبطها.

وتهتم قناة بي إن سبورت الإخبارية بعشاق الكرة المستديرة كرة القدم، هذا الجمهور العظيم والمتابع الجيد لكل جديد، من أخبار لأهم المباريات والمسابقات، وتهتم القناة بمشاهديها وذلك من خلال صورة وصوت عالي الجودة، وتعتبر القناة من القنوات التي يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة، لذلك نوفر لكم من خلال موقعنا التردد الصحيح للقناة.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها(عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء-عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث علي رأس كل ساعة يومياً).